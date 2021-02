Samurai Shodown – Cham Cham sort les griffes et un DLC Guilty Gear !

Pour une série vieille de 28 ans, Samurai Shodown se porte on ne peut mieux. Son dernier volet, sorti en 2019, avait su apporté son lot d’innovations, et était parvenu à revenir sur le devant de la scène. À l’occasion du début de sa saison 3, SNK a ravi ses fans en dévoilant un nouveau personnage, et en annonçant une collaboration avec Guilty Gear !

Les accros de combats à l’arme blanche attendaient avec impatience l’annonce de la date de début officielle de cette saison 3. Ils n’auront que peu de temps à attendre, puisque celle-ci débutera le 16 mars 2021 avec l’arrivée de Cham Cham parmi le roster (déjà riche de plus de 30 duellistes). Personnage haut en couleurs, elle combattra avec son emblématique boomerang tranchant et sortira ses griffes au corps-à-corps.

Mais ce n’est pas tout ! SNK avait déjà révélé que Hibiki Takane de la licence Last Blade viendrait rosser ses adversaires pendant cette nouvelle saison. Le studio a créé la surprise en révélant une future collaboration avec Arc System Works : un personnage de Guilty Gear (dont l’identité reste secrète pour le moment) viendra trancher dans le vif au cours de cette même saison !

Cette annonce soulève de nombreuses questions quant à l’identité de celui ou celle qui rejoindra le casting de Samurai Shodown. Des combattants tels que Izuna, Baiken ou Nagoriyuki pourraient parfaitement s’intégrer à cette licence, mais nous n’en sommes qu’au stade des spéculations. Par ailleurs, le problème de l’équilibrage et de l’adaptation des personnages à un système de gameplay très différent reste en suspens pour le moment.

Il ne s’agit pas là de la première collaboration de SNK avec d’autres studios: cet épisode a accueilli parmi ses combattants Warden de For Honor (Ubisoft) et Gongsun Li de Honor of Kings (Tencent Games). Gageons que les développeurs feront tout pour intégrer au mieux les futurs nouveaux venus au sein de leur jeu. Pour l’occasion, un trailer de gameplay pour Cham Cham est d’ores et déjà disponible.