Street Fighter 6 – Le retour du roi du jeu de baston

Ça fait combien de temps maintenant qu’on se fracture la tronche à coup d’uppercuts, de low-kicks et de projectiles de toutes sortes sur le dernier épisode du jeu de baston phare de Capcom ? Au moins 5 ans, non ? Le dernier volet remonte à février 2016 et, comme un Mario Kart s’étalant sur le temps, le versus-fighter a continué de s’étoffer à coup de battle-pass, le dernier offrant son ultime personnage en novembre dernier, un petit nouveau du nom de Luke. Sans surprise, la série fêtant cette année ses 35 ans, Capcom la célèbre en officialisant le développement de Street Fighter 6.

Vous l’aviez vu venir, n’est-ce pas ? Tout le monde l’a vu venir ! Après tout, c’est vrai que Capcom n’est généralement pas du genre à se laisser prier pour annoncer des Monster Hunter ou des Resident Evil (encore que, parfois…). Enfin, ça y est, le studio d’Osaka a enfin vendu la mèche : le compte à rebours dont il faisait la réclame la semaine dernière avait pour mission de faire monter la hype chez les fans de Ryu et M. Bison jusqu’à la publication du premier teaser du jeu, une vidéo qui met à nouveau face à face « le grand maître du karaté » et le personnage fraîchement ajouté à Street Fighter V, et évoqué plus haut.

Premier constat et probablement le seul à faire pour le moment (si on souhaite réellement s’étaler sur la pilosité faciale de Ryu, apparemment devenue norme), il semblerait que ce prochain épisode fasse peau neuve sur le plan esthétique. Effectivement, il semblerait que Capcom ait décidé de délaisser le croisement 3D et cel-shading qui habille les derniers volets pour se concentrer sur une approche plus réaliste (en conservant cependant les effets « encre de Chine » ou « festival des couleurs » accompagnant les mouvements de ses pugilistes), enfin, si on peut appeler les proportions du japonais « réalistes ».

Tout reste à être annoncé pour ce nouveau volet ? Sur quelles consoles va-t-il sortir ? Fera-t-il à nouveau l’impasse sur les consoles Xbox (comme la 5ème mouture) ? À quel point compte-t-il reprendre (ou changer) sa formule ? Quand pourrons-nous y poser les mains ? Beaucoup de questions qui devraient trouver réponses dans les mois à venir. Mais, c’est bien officiel, Street Fighter 6 arrive dans un futur plus ou moins proche.