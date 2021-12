Resident Evil – Netflix tease sa série live-action avec un premier trailer

Resident Evil n’a décidément pas fini de tenter d’investir les écrans dépourvus de manettes (ou de clavier-souris, of course). Quelques jours après la sortie dans les salles obscures de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, Netflix donne une nouvelle grosse cuillère de fan-service à lécher aux amateurs de frayeur façon Umbrella Corp.

Et quoi de mieux que de mettre en avant l’une des icônes cultes de la franchise de survival horror afin de venir mettre l’eau à la bouche de celles et ceux qui continuent, contre vents, marées et nanards, à espérer que leur chouchou de l’horreur puisse un jour bénéficier d’une adaptation TV/ciné digne de ce nom ?

C’est ce bon vieux chien-zombie, de son petit nom Cerberus, que l’on retrouve pour venir chercher le nonosse de la hype. Reconnaissable entre mille avec sa face décharnée et son sourire carnassier, le chien avance face caméra jusqu’à ce qu’un éclairage rouge façon Dario Argento des mauvais jours mette en lumière sa chair en décomposition. Puis le logo Resident Evil nous saute au visage et nous laisse pantois quant au choix de cette typographie directement issue de 1998.

Selon un synopsis de Netflix publié l’année dernière, la nouvelle série live-action mettra en vedette les enfants Wesker alors qu’ils découvrent les sombres secrets qu’abrite la ville de New Raccoon City. Cette nouvelle série sera produite et réalisée par la société de production allemande Constantin Film. Le nom ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de la société qui est à l’origine du reboot Bienvenue à Raccoon City… Mais aussi de toute la saga de films Resident Evil avec Milla Jovovich. Vous êtes rassuré ? … Nous non plus.

La saison sera composée de huit épisodes d’une heure, et sera écrite par Andrew Dabb (Supernatural), et Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination) réalisera les deux premiers épisodes. On se gardera bien de juger la série avant même d’en avoir vu le moindre épisode, mais au vu de la qualité franchement médiocre des dernières itérations filmiques de Resident Evil, la prudence reste de mise… Verdict d’ici fin 2022, début 2023.