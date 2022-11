Street Fighter 6 – Une sortie avant l’été 2023 ?

Même si aucune date de sortie n’a encore été communiquée, il semblerait que Street Fighter 6 soit de plus en plus proche de voir le jour. Auparavant estimée à 2023, sans plus de détail, la fenêtre de sortie du jeu de Capcom s’est resserrée aujourd’hui, avec l’annonce de l’équivalent de l’évaluation PEGI du jeu en Corée du Sud. Rappelons que PEGI est un système d’évaluation européen permettant aux consommateurs d’en savoir plus sur le contenu d’un jeu, notamment l’âge conseillé pour accéder au jeu en question. Généralement, l’évaluation d’un jeu ne devance que de quelques semaines les annonces officielles concernant sa date de sortie. Encore un peu de patience donc pour les fans de l’iconique jeu de combat.

Annoncé interdit au moins de quinze ans en Corée du Sud, le jeu ne devrait toutefois pas sortir avant le 31 mars prochain. Capcom a en effet dévoilé récemment son bilan financier de l’année, dans lequel il est fait mention d’un seul nouveau titre majeur pour l’année fiscale en cours. Ce titre étant déjà connu comme étant le remake de Resident Evil 4, il faudra donc au moins attendre le mois d’avril prochain pour mettre la main sur Street Fighter 6. À titre de comparaison dans le monde des jeux AAA, Horizon Zero Dawn était sorti trois mois seulement après avoir reçu son évaluation PEGI, et God of War avait été évalué en mai pour une sortie en novembre.

Après la période de bêta fermée, Takayuki Nakayama, directeur de projet, avait annoncé :

« L’équipe de gameplay prend en compte les commentaires des joueurs et exécute une variété de tests pour comprendre le problème sous-jacent et s’assurer que le correctif conduit à une expérience optimale. C’est un travail très minutieux, mais nous prenons toujours en considération ce que nous dit la communauté. » Takayuki Nakyama dans Edge

Il semble donc y avoir encore du travail à faire pour proposer aux joueurs un jeu digne des attentes qui sont placées en lui depuis maintenant plusieurs années. Rappelons que Street Fighter 5 est sorti en 2016, et les fans de la franchise commencent à s’impatienter. Bonne nouvelle pour eux, les huit combattants originaux du mythique Street Fighter 2 seront de la partie. Capcom a en effet annoncé il y a quelques semaines le nom de l’intégralité des personnages jouables du futur opus de la saga. Luke, Jamie, Manon, Kimberly, Marisa, Lily, JP, Juri, Dee Jay, Cammy, Ryu, E. Honda, Blanka, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief, et Dhalsim ont été confirmés. Encore quelques mois à attendre avant de pouvoir les incarner. Sans doute avant l’été.