Capcom annonce une année record, et vise encore plus haut

Si pour les joueurs les plus anciens, Capcom, c’est surtout Street Fighter (ou, pour les encore plus anciens, Bionic Commando et Megaman), les revenus de la société montrent une autre réalité. En effet, ce sont Resident Evil Village et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin qui ont porté la compagnie pour cette année fiscale, avec respectivement 6,1 millions et 1,5 million de copies écoulées.

De belles performances des titres de l’année qui permettent à Capcom de dépasser les résultats financiers de l’année précédente pour la cinquième fois consécutive.

Un nouveau record qui tient aussi à la solidité des jeux de son catalogue : Resident Evil 7 a ainsi dépassé cette année les 10 millions d’exemplaires vendus, et avec encore 1,8 millions de copies vendues cette année, voilà six ans que le jeu s’écoule à plus d’un million d’exemplaires chaque année. Une longévité impressionnante.

Au total, ce sont 32,6 millions de jeux Capcom qui se sont vendu cette année fiscale (d’avril 2021 à mars 2022), contre 30,1 millions de jeux l’année précédente. Et le japonais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisque l’année qui s’annonce devrait être portée notamment par la sortie de l’extension Monster Hunter Rise: Sunbreak (sortie le 30 juin prochain).

Notons enfin que Capcom ajoute que ces excellents résultats sont essentiellement dus aux ventes dématérialisées, ainsi qu’à une politique efficace autour du merchandising, de l’eSports et de l’exploitation de ses licences dans différents médias.

Une bonne nouvelle pour la société, mais aussi pour ses salariés : Capcom entend en effet faire profiter de ce succès à ses équipes, et annonce mettre la priorité sur l’amélioration des conditions de travail. Une déclaration qui va dans le sens des augmentations de salaires annoncées précédemment. C’est surement aussi un moyen de se faire une jolie publicité, mais en ces temps où les affaires de crunch, de harcèlement, voire d’agressions, se multiplient (et même, tristement, se normalisent), cela reste une bon à prendre !