Street Fighter 6 – Nouveau trailer, nouveaux persos, et mini-jeux

Alors que le Game Award du meilleur jeu de combat de l’année a été remis de façon méritée à Multiversus, les trailers diffusés pendant la cérémonie ont laissé augurer du combat (justement) auquel on aura droit l’année prochaine, avec d’un côté de nouvelles images de Tekken 8, et de l’autre, de nouvelles infos sur le vétéran du genre, Street Fighter 6 !

Si ce dernier trailer s’ouvre sur des images un peu gênantes de danse (un truc qu’on ne sait pas encore bien rendre en CGI…), il rassure ensuite avec les belles images de VS fighting en 2D qu’on attendait ! Quatre personnages sont mis à l’honneur, dont trois nouveaux arrivants : Dee Jay, un personnage qu’on connait depuis Super Street Fighter II et qui arbore ici son nouveau look ; Manon, nouvelle combattante qui représentera la France dans le jeu ; Marisa, une impressionnante lutteuse MMA tout en puissance ; et JP, qui sera probablement l’ainé du roster.

Par ailleurs, on a cru apercevoir Q, ce personnage aussi mystérieux que rare, qui n’a plus été jouable depuis Street Fighter III: Third Strike (1999), mais il ne s’agissait que de JP portant un long manteau et un chapeau. Drôle de ressemblance tout de même, surtout quand on sait que Q est un personnage très réclamé par les fans de la licence…

Enfin, le dernier aspect mis en valeur pas ce trailer sera les mini-jeux. Pour le coup, ce qu’on voit n’est pas particulièrement excitant, et aucune nouvelle info n’est venue confirmer la rumeur qui voudrait que ce Street Fighter 6 contiennent quelques bornes d’arcades jouables, dont celle de Street Fighter II, un peu comme dans les jeux Yakuza…

La date de sortie ainsi que les différentes éditions disponibles avait fuité quelques heures avant les Game Awards, et se sont vus confirmés : c’est donc le 2 juin 2023 que nous pourrons enfin rebrancher nos sticks arcades, sur PS4, PS5, Xbox Series et PC. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, et permettront à ceux qui achètent le jeu avant sa sortie d’obtenir des costumes exclusifs.