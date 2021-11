Brawlhalla reçoit Ryu et Chun-Li, et adopte le style Street Fighter

En attendant la concurrence de Multiversus, le SSB-like de chez Warner annoncé pour 2022, Brawlhalla, le SSB-like édité en free-to-play par Ubisoft, continue sa carrière et apporte son lot de nouveautés pour s’assurer de l’engagement de son public.

Ainsi, le prochain événement se fera autour du père de tous les jeux de combats : Street Fighter. Les personnages emblématiques de la licence que sont Ryu et Chun-Li rejoignent donc le roster de Brawlhalla, accompagnés d’Akuma, qui occupe désormais la place qu’avait Blanka dans le cœur des boomers.

Chacun de ces personnages débarque avec ses coups spéciaux, Ryu avec son Hadouken, Chun-Li et ses cultissimes coups de pied rotatifs, et Akuma avec le Satsui no Hado, aussi connu sous le nom de Dark Hadouken. Et ce n’est pas tout, puisque l’arrivée de Street Fighter va passablement modifier le cœur même du gameplay de Brawlhalla. En effet, là où il faut d’habitude, comme dans Super Smash Bros, éjecter l’adversaire de l’écran, le mode Street Brawl permettra de combattre jusqu’à épuisement de la barre de vie, façon Street Fighter.

Des cosmétiques seront aussi de la partie pour compléter le contenu de cette collaboration : des arènes aux couleurs de certains niveaux de Street Fighter (les niveaux de Ryu et Honda), un effet « K-O » basé sur celui du versus fighting viendra conclure les matchs, des emotes et autres avatars tirés du jeu de Capcom feront leur apparition.

Un trophée supplémentaire pour Street Fighter, qui est peut-être le jeu qui réussit le plus à se faufiler au sein d’autres licences ! Ainsi, après avoir aperçu ses personnages dans Monster Hunter ou Fortnite, mais aussi Summoner Wars ou Tekken, on attend l’année prochaine des cartes Magic Street Fighter (si, si !).

Tous ces extras devraient être disponibles à l’heure où ces lignes sont publiées. Brawlhalla est disponible sur absolument tous les supports, PlayStation 4 & 5, Xbox One et Series, Switch, PC et même mobiles.