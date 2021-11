MultiVersus – Le Smash Bros. de Warner Bros. enfin illustré

Des projets un peu bizarres, dans l’industrie du jeu vidéo, il y en a eu, beaucoup même ! Les jeux fan-service franchement glauques, les shmups mettant en scène des bodybuilders, les dating-sim captant vos mouvements par soucis de réalisme… Des produits étranges dont l’Asie se fait souvent une spécialité et dans lesquels nous devrions bientôt pouvoir ajouter Lies of P (un Bloodborne avec Pinocchio) ou même Dragon Ball: The Breakers, les derniers projets spéciaux apparus ces dernières semaines en ligne. De notre côté du monde, c’est généralement plus sage. Un exemple pour illustrer notre avis ? Pourquoi pas MultiVersus, le Smash-Bros. signé Warner Bros ?

Enfin, on dit « étrange » mais, une fois encore, aujourd’hui, il n’y a plus grand chose d’impressionnant dans un Smash Bros.-like et il y en a eu à toutes les sauces. Celui de Sony par exemple (PlayStation All-Stars Battle Royale), ceux qui offrent le spotlight (ou profitent de la notoriété de) personnages de jeux indépendants (comme Brawlout ou Rivals of Aether) ou d’autres titres comme Brawlhalla. Nous pourrions même, en poussant la recherche un peu plus loin, rappeler que Warner n’en est pas à son coup d’essai en ce qui consiste mélanger ses univers comme le soulignent le casting des derniers Mortal Kombat, Injustice ou même l’effroyable Mortal Kombat vs DC Universe.

Bref, MultiVersus, c’est quoi ? Il s’agit en fait d’un Brawler/Platformer qui, comme pour Smash Bros. ou Brawhalla, consiste à éjecter ses opposants d’une arène en tirant partie des pouvoirs d’un personnage sélectionné préalablement. Pourquoi insister sur le fait de sélectionner son personnage ? Peut-être parce que la force de ce jeu développé par Player First Games (un studio tout neuf dirigé par des anciens de Blizzard, Respawn, Riot ou même Disney…) repose sur son casting justement.

Et quel casting ! Oui parce qu’on a beau vanter Nintendo et le casting deluxe de son Smash Bros. Ultimate (tout récemment clôturé par Sora de Kingdom Hearts), c’est pas chez Nintendo que va apparaître Batman, Arya Stark (oui, Games of Thrones), Bugs Bunny, ni même les personnages de Steven Universe ou d’Adventure Time. Mieux encore, alors que Big N a confirmé ne plus vouloir s’amuser décliner ses personnages à de nouvelles formes comme ce fut le cas dans les anciens Paper Mario, MultiVersus accueillera des combattants originaux comme Chien-Renne ou Sammy de Scooby-Doo dans sa forme Ultra-Instinct (oui, comme dans le meme de 2018/2019). Et avec ce genre de casting et le catalogue de Warner (qui se construit depuis 1923 pour rappel), l’avenir de ce jeu semble particulièrement intéressant.

Enfin, on ne va pas s’étaler plus sur le sujet, le trailer ci-dessous vous détaillera le sujet bien mieux que nous pourrions le faire. MultiVersus devrait apparaître sur les stores PC, consoles PlayStation et Xbox dans le courant de l’année prochaine et sera free-to-play. Il proposera également des fonctions cross-platforms afin que vous puissiez jouer avec tous vos potes (sauf ceux qui ont une Switch).