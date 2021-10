Mortal Kombat – La naissance d’un mouvement culte détaillée en vidéo

Indéniablement, 2021 fut riche en anniversaires. Inutile d’étaler à nouveau ici la liste complète (nous l’avons d’ailleurs bien assez fait au fil des mois), mais si vous êtes amateur de célébrations, vous serez probablement ravi d’apprendre que 2022 en fera tout autant. Kirby, Mario Kart, Kingdom Hearts et tant d’autres sagas passeront un cap l’année prochaine. Parmi elles figure une série chère à notre cœur de joueur, une saga qui a marqué de son empreinte le paysage du gaming : Mortal Kombat.

En effet, en 2022, MK soufflera ses trente bougies, un beau cap donc pour trente ans de gore et de gloire, mais aussi trente ans de succès, de scandales. Et, sans conteste, l’histoire et le marché du jeu vidéo ne seraient pas les mêmes sans Mortal Kombat. Sa violence crue et inédite à l’époque aura contribué à la naissance d’organismes comme l’ESRB (le PEGI américain), mais aura aussi participé à lui offrir cette aura légendaire, marquant à jamais la mémoire des têtes blondes de l’époque (notamment parce qu’y jouer était synonyme de « flirter avec l’interdit »).

Ceci dit, la réussite n’a pas toujours été au rendez-vous et son succès actuel est plutôt récent dans son histoire (il date plus ou moins de 2011, date à laquelle elle a enfin trouvé sa formule gagnante), mais là n’est pas le sujet. Le sujet d’aujourd’hui, c’est l’anniversaire approchant de Mortal Kombat ou plutôt ce que ça engendre. Nous, les joueurs, lorsque nous fêtons un anniversaire, c’est celui de la naissance commerciale d’un jeu, mais pour les équipes derrière ces jeux, ces projets sont plus vieux, parfois de bien des années, et c’est naturellement aussi le cas de cette IP. Et puisque le développement a démarré en 1991 chez Midway, c’est sans surprise que l’ambiance est déjà à la fête chez Ed Boon.

Et quand on est d’humeur festive, que faire pour passer un bon moment ? La partager, bien sûr ! Selon nous, c’est les raisons qui ont poussé le game designer (naturellement déjà plutôt loquace pour être honnête) à partager ce moment inestimable d’histoire que vous pouvez découvrir plus bas : le moment où la technique de la lance de Scorpion a été inventée. Et si vous pensez que toutes les décisions prises dans un jeu vidéo sont mûrement réfléchies, plus encore dans un jeu de combat, vous allez au-delà de grosses surprises.

Y a-t-il plus iconique comme technique que la lance de Scorpion ? On ne pense pas. Par son exécution simple, son identité visuelle et le cri qui l’accompagne (« Come here! » ou « Get over here! » selon les versions), la lance s’est frayé une place dans le panthéon des attaques légendaires du jeu vidéo, comme le Hadoken de Ryu et bien d’autres. Et le plus fou au final, c’est que sa création s’est faite en à peine plus de deux ou trois indications.

Mieux encore, ça a même commencé par un « Hey, vous savez ce qui serait franchement cool ? » ! Oui, le genre de phrases qui introduit généralement les pires idées quand on arrose un peu trop une soirée a donné naissance à l’une des techniques les plus iconiques du versus fighting. Dès lors, on entend un jeune Ed Boon décrire sa vision à Daniel Pesina (le visage de Johnny Cage, mais aussi celui derrière le masque de tous les ninjas masculins jusqu’à Mortal Kombat II), mettant en lumière une partie du processus créatif d’un jeu de cette époque.

Enfin, nous disons « de cette époque », mais avec les moyens à notre disposition aujourd’hui, rien ne vous empêche de prendre à parti un ami et de réutiliser les enseignements de cette vidéo afin de faire votre propre jeu. Et si vous décidez de ne pas le faire, on sera au moins d’accord pour admettre que c’est vraiment Kool de voir comment certaines choses que l’on considère acquises auraient pu au final ne pas l’être.