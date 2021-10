Super Smash Bros. Ultimate – Sora (Kingdom Hearts) ferme son prestigieux roster

Cette annonce est une délivrance. Elle met fin à des années de prières, probablement même de rituels vaudous chez les fans les plus mordus de la série. Masahiro Sakurai l’a prouvé hier, les prières ne tombent pas toutes dans l’oreille d’un sourd. Oui, hier soir, le monsieur Smash Bros. de chez Nintendo a révélé l’identité du personnage qui viendra mettre le coup de clé final au roster pantagruélique de Super Smash Bros. Ultimate et il ne pouvait pas y avoir mieux que lui pour le faire puisque c’est Sora, le héros de Kingdom Hearts.

Oui, nouvelle dose de Square Enix dans ce roster (et encore un épéiste) qui s’invite le brawler/party game de Nintendo, rejoignant le rang aux côtés des plus grands héros et vilains du jeu vidéo rétro et moderne. Un personnage d’ailleurs qui devrait faire du pied aux joueurs les moins à l’aise sur la technique.

Une fois n’est pas coutume, les équipes de Masahiro Sakurai ont multiplié les efforts pour que manipuler ce nouveau personnage dans Smash procure des sensations (au moins) similaires à celle offertes dans sa série d’origine. Ainsi, Sora fera partie des personnages légers (peut-être même plus léger qu’Isabelle) et se spécialise dans le combat aérien. Il s’agira d’un personnage versatile, à l’aise aussi bien au corps à corps qu’avec un peu de distance. Il pourra naturellement se défendre dans la mêlée en utilisant sa Keyblade qui, il est important de le souligner, tapera moins vite que nombre d’épéistes. En revanche, maintenir A enfoncé permettra d’enchaîner les combos.

Côté compétences, Kingdom Hearts étant intimement lié à la série des Final Fantasy, ce personnage hirsute pourra faire appel aux différents éléments. Vous pourrez ainsi lancer des sorts de feu, glace ou foudre selon un ordre établi en appuyant sur le bouton associé aux attaques spéciales (B pour rappel). Selon l’inclinaison du stick, Sora pourra éventuellement contrer les attaques de ses adversaires (une attaque déjà vue chez d’autres épéistes, hein ?) et s’élancer dans les airs (comme Link). Son lateral+B initie une série de dash rappelant la Vive-Attaque de Pikachu, à la différence qu’elle permet trois déplacements d’affilée. Notez que ce coup peut être effectué à la suite de sa manœuvre de récupération (les airs sont les amis du personnage).

Concluons en ajoutant que cette addition ouvrira aussi les portes du titre à un stage inédit dans le jeu (on va plutôt dire « décor » puisque l’arène ressemble à s’y méprendre à Destination Finale) ainsi qu’à de nouvelles chansons. Finalement, le point qui nous surprend le plus, c’est que Disney semble complétement occulté par cette addition (enfin, à l’exception d’un porte-clé à l’effigie de Mickey Mouse). Aucune référence ou presque à Donald et Dingo qui ont pourtant partagé les aventures de notre protagoniste.

On s’en fout ? Très bien. Si vous êtes pressé, vous serez ravi d’apprendre que Super Smash Bros. Ultimate accueillera Sora dans son prestigieux roster le 18 octobre 2021. Naturellement, il vous faudra acheter (ou avoir acheté) le second pack de personnages additionnels (qui comprend également Min Min de Arms, Steve et Alex de Minecraft, Sephiroth de Final Fantasy VII, Pyra et Mythra de Xenoblade 2 et Kazuya de Tekken). Notons que des costumes aux couleurs de Splatoon et de DOOM sont prévus. Finalement, il ne manque vraiment que Waluigi.