Injustice – Les personnages DC reviennent au format animé

Vous êtes plutôt Marvel ou DC Comics ? Nous ne cherchons pas à lancer de débat cette fois-ci (on a déjà les mains pleines avec la guerre des consoles), c’est juste pour prendre la température. Ceci dit, il n’y a pas 36 options. Si vous êtes ici, c’est soit parce que vous aimez DC et êtes intéressé par Injustice, soit parce que vous appréciez Marvel et êtes curieux de savoir ce qui se passe avec la série de jeux de baston avec Batman. Et là, nous vous annonçons que cette dernière va avoir droit à un portage au format film d’animation.

Ce n’est pas de la news ? Effectivement, non seulement ça ne traite pas vraiment de jeux vidéo, mais en plus, ce long-métrage a eu de nombreuses occasions de briller il y a peu, notamment par le biais des quelques trailers partagés au cours des dernières semaines. Cependant, si le sujet vous intéresse et que vous n’êtes pas au fait de la situation, ce sera l’occasion de découvrir ici un condensé de tout ce qui vous attendra dans ce film.

Tout d’abord, un point pour rassurer les fans : Injustice sous ce format respectera l’histoire (ou du moins les prémices) de la version vidéoludique. En gros, il vous offrira de découvrir un monde où Superman gouverne en despote à la suite de la mort de Lois Lane tuée par le Joker. Une fois le clown éliminé, le surhomme a fondé sa propre escouade de “supers” avec des héros et des vilains, l’occasion de redistribuer les cartes d’un casting généralement figé. Et vu que tous les coups sont permis, préparez-vous à voir du sang (on n’est pas loin de Mortal Kombat à certains moments).

En parlant de casting et de redistribution, gros chamboulement aussi au niveau des voix comme le confirme la liste des acteurs impliqués dans le processus créatif. Aucune des voix légendaires ne fera son retour pour ce film. Pas de Kevin Conroy, mais Anson Mount pour Batman, ni Mark Hamill ni Troy Baker ou John DiMaggio pour le Joker, mais Kevin Pollak, pareil pour Superman avec Justin Hartley. Des acteurs sérieux, mais que nous attendons au tournant, auxquels nous ajoutons volontiers Gillian Jacobs, Brandon M. Hall et Laura Bailey.

Cependant, et ce sera notre conclusion, nous ne cachons pas notre plaisir de retrouver un nouveau film d’animation dans l’univers de cette super écurie, car si DC ne brille ni par ses comics (un peu plats ces derniers temps) et surtout pas par son univers cinématographique, ses films d’animation sont généralement de bonne facture (#lol). Injustice devrait sortir aux USA dans le courant de l’automne 2021 en direct to DVD et en V.O.D.. Chez nous, rien n’est certain encore. Si seulement il existait des moyens de regarder des films étrangers depuis chez nous…