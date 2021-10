Assassin’s Creed Valhalla – Mises à jour, dlc gratuit et festival, la feuille de route d’automne se dévoile

Dire que la feuille de route d’automne pour Assassin’s Creed Valhalla était très attendue serait un euphémisme. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ubisoft a vu les choses en grand pour les mois à venir. Mises à jour gratuites, discovery tour et festival, on fait le point sur tout ce qui attend les Vikings virtuels.

La dernière roadmap du jeu (dévoilée par le compte officiel Twitter d’AC) confirme ainsi le lancement de deux mises à jour majeures, du Discovery Tour nommé « Viking Age » et d’un nouveau festival « Oskoreia » limité dans le temps d’ici à la fin d’année 2021.

There’s still more to explore, uncover, and discover in Assassin’s Creed Valhalla before the end of the year. ⛰️🚶🔍 What are you most excited for? #AssassinsCreed pic.twitter.com/RT6ZgbVqxO — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 30, 2021

Tout d’abord, la mise à jour 1.3.2 sera lancée le 5 octobre. Pour avoir une idée des corrections qu’elle pourrait apporter, on vous invite à aller faire un tour du côté du « Player Support » d’Ubi dédié à Valhalla, afin de prendre connaissance de la liste des problèmes déjà connus des développeurs (une saine lecture qui montre un peu l’étendue des dégâts même près d’un an après la sortie du jeu), et qui devraient disparaitre grâce aux correctifs inclus dans les futures mises à jour.

L’extension Viking Age Discovery Tour d’Assassin’s Creed Valhalla sera ensuite lancée le 19 octobre. À l’image des Discovery Tours d’Origins et d’Odyssey, cette expérience à vocation éducative permettra aux joueurs d’explorer et découvrir la culture viking. Good news, elle sera gratuite pour tous les possesseurs d’Assassin’s Creed Valhalla. Une version autonome de Discovery Tour : Viking Age pour PC sera également disponible via Ubisoft Connect et l’Epic Games Store au prix de 16,99 € au lancement, avant de sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia, frigos intelligents et micro-ondes connectés début 2022.

La mise à jour 1.4.0 d’Assassin’s Creed Valhalla arrivera dans le courant de l’automne, tout comme le Festival d’Oskoreia, qui sera un événement gratuit à durée limitée. Oskoreia se traduit littéralement par « Chasse Sauvage » (ou Wild Hunt chez Shakespeare, oui, exactement comme chez le Geralt de Riv que vous connaissez tous). Un événement bien mystérieux pour le moment, bien que des dataminers aient déjà dégoté quelques informations. Le Festival Oskoreia devrait donner accès à de nouvelles missions pour débloquer des récompenses spécifiques comme des armures, tatouages et autres pièces d’équipement inédites.

Quant au contexte qui y sera lié, cela reste un secret défense pour le moment chez Ubisoft. Seule l’image du drakkar fantôme figurant sur le communiqué officiel du compte AC Valhalla laisse supposer des quêtes à l’ambiance plus glauque que d’accoutumée. Wait and see, le studio ne tardera pas à nous en révéler d’avantage. En attendant, jetez donc un œil au dernier livestream d’Ubi dédié à la saga Assassin’s Creed, qui a permis de mettre en avant les artistes et les équipes derrière ces jeux.