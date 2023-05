Le PlayStation Showcase sauvé de justesse par les indés ?

On avait pas vu une telle pluie de bandes-annonces depuis un moment, et avec un catalogue PlayStation 5 qui peine toujours à s’étoffer, le PlayStation Showcase a pu rassurer de ce côté-là. Malheureusement, l’éternelle difficulté de la pondération entre quantité et qualité a peut-être encore perturbé un peu la fête. Peu de jeux nous ont en effet éblouis durant l’heure et quart qu’a duré la présentation.

Entre les jeux déjà attendus et la multiplication des annonces de jeux-services (ou pour le dire autrement, des shooters multi), nouvelle lubie de PlayStation, heureusement, quelques jeux ont quand même réussi à nous faire lever un sourcil. Et ce n’est pas les trailers les plus grandiloquents (même si celui de Marathon, le prochain jeu de Bungie, était très cool) qui nous ont fait le plus envie.

Outre Plucky Squire, qu’on attend toujours autant, mais peut-être plus sur Switch que sur PS5, on a ainsi été charmé par le trailer de Neva, le nouveau jeu de Nomada Studio, qui avait signé Gris. Même si aucune image de gameplay n’a été montré, on reconnait la patte artistique du studio, qui réussit à garder une couleur générale en changeant néanmoins de style graphique. Le jeu sur les contrastes rend très très bien dans cette bande-annonce, et on est impatient de voir ce que le titre aura à proposer en termes de jouablilité. Neva est prévu pour 2024, sur PS5, mais aussi sur Xbox Series, Switch, et PC.

Dans un tout autre genre, c’est aussi son esthétique qui nous aura d’abord attiré : Ultros et ses couleur flashy nous rappellent une certaine BD de science-fiction du milieu des années 70, celle de Druillet ou de Jack Kirby, avec des inspirations psychédéliques et du fluo. Le jeu sera visiblement un action platformer à défilement horizontal, avec des éléments de Rogue et des puzzles environnementaux, et le trailer diffusé pendant le PlayStation Showcase nous a un moment laissé espérer, dans un tout autre genre graphique, une grande réussite comme avaient pu l’être les jeux Vanillaware, Muramasa en tête. On se fera un avis définitif quelque part en 2024, sur PlayStation 4 & 5, et PC.

Enfin, on a cru voir du potentiel fun dans Teardown, un jeu qui fait du voxel une sorte de LEGO virtuel. Les environnements de Teardown seront ainsi destructibles comme le sont certaines structures dans les jeux LEGO de TT Games. C’est un jeu de casse (dans tous les sens du terme !), et la bande-annonce nous décrit la boucle de gameplay comme suit : pénétrer un bâtiment en se créant une entrée (essentiellement à coup d’explosion), se saisir du butin visé, et organiser sa fuite. Pour cette dernière partie, le jeu passe d’une vue subjective à une vue à la 3ème personne où l’on contrôle différents véhicules… On reste quand-même dubitatif sur l’absence totale de personnage dans cette bande-annonce, mais on est prêt à laisser sa chance au jeu, qu’on avait raté lors de sa sortie sur PC, il y a déjà un an (il est toujours disponible), et qui arrive sur consoles (PS5 et Xbox Series) cette année.

Le PlayStation Showcase s’est terminé sur une bande-annonce interminable de Marvel Spider-Man 2, et bien que le jeu tente d’en mettre plein les yeux avec des explosions et des mouvements de caméra amples, on a du mal à ne pas voir le manque d’inventivité de son gameplay, qui nous ressert du Batman Arkham sorti en… 2009 ! Inventivité qu’il faudra définitivement aller chercher du côté du jeu indépendant.