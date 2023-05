Xbox Games Showcase – Une conférence en forme de « all-in » pour Microsoft

Parce que rien ne va plus chez Xbox ces dernières semaines, la conférences à venir, intitulée Xbox Games Showcase, est attendue au tournant. Certains vont jusqu’à la qualifier de « dernière chance » pour Microsoft, de façon probablement un peu trop mélodramatique, mais il est vrai que les cailloux dans la chaussure s’accumulent ces dernières semaines pour le constructeur américain, et qu’il aurait bien besoin de réussir quelque chose pour repartir sur une dynamique plus saine.

Ainsi, les chiffres de l’année n’ont pas été bons, et ont montré que les ventes de Xbox se sont écroulées, atteignant même des niveaux de fin de cycle (ouch !). Une chute qui s’explique (résultat record l’année précédente, stratégie tournée vers le service…), mais qui fait quand même mal à l’atterrissage. Pas le temps de se relever, le Royaume-Uni vient tenter de bloquer le gros projet de Microsoft en disant « non » à l’acquisition d’Activision-Blizzard, au motif de la trop grande domination de Microsoft sur le Cloud. Le constructeur américain a fait appel, et a depuis reçu l’accord de la Chine et de l’Union Européenne, mais ça inquiète. Et parce que jamais deux sans trois, la grosse sortie exclusive de la saison, Redfall, est un échec critique et public (et ludique, a priori…).

On attend donc du Xbox Games Showcase des annonces, et des dates de sortie pas trop lointaines. Les joueurs de l’écurie verte ont besoin qu’on les rassure quant au fait « qu’il n’y a pas de jeux sur Xbox », et les abonnés au Game Pass veulent voir le catalogue se renouveler, et pas qu’avec du rétro ou du portage. L’un des arguments forts de l’abonnement Microsoft, c’est la grosse voix qui dit « Day One on Game Pass », et c’est ce que veulent entendre les abonnés ! D’autant que le « pas de jeu sur Xbox » devrait a minima se prononcer « pas encore de jeux sur Xbox », puisqu’on attend une belle série d’exclus dans un avenir plus ou moins proche.

On pourrait ainsi avoir des nouvelles, des images, et pourquoi pas des fenêtres de sortie pour les grosses marques des studios Xbox : le nouveau Forza Motosport, pendant simulation de la série Forza, dont Horizon est la face arcade, mais aussi la suite très attendue des aventures de Senua, Hellblade II, qui s’était montrée il y a peu avec des images vantant le photoréalisme du titre. Toujours chez les studios maison, on pourrait en savoir plus sur le prochain Obsidian, Avowed, et pourquoi pas sur deux jeux qui nous ont été promis avant même la sortie des consoles de nouvelle génération, mais qui se font très discrets depuis : le nouveau Fable, et le retour des studios Rare avec le mystérieux Everwild. Avalanche (Just Cause) est censé avoir dans ses cartons une exclu Xbox, Contraband, dont on ne sait pas encore grand-chose. Un nouveau jeu exclusif Indiana Jones avait aussi été teasé ; avec la sortie du nouveau film et sa présentation à Cannes, c’est peut-être le bon moment pour remettre un petit coup de projecteur sur le projet. On sait qu’un reboot d’Alone in the Dark avait été annoncé pour Xbox… Est-ce toujours d’actualité ? Même question pour un autre reboot, celui de Perfect Dark. Enfin, même si on sait qu’on est à des années de la sortie, les fans lanceraient quelques « wooouuh !! » devant leur écran si quoi que ce soit d’Elder Scrolls VI apparaissait en fin de conférence…

Et puisqu’on parle de Elder Scrolls, et donc de Bethesda, on ne peut évacuer le titre sur lequel repose de nombreux espoirs de Microsoft, LE titre sur lequel il est interdit de se louper : Starfield. Le jeu aura droit à un chapitre spécifique du Xbox Games Showcase, intitulé Starfield Direct. On devrait y voir de nombreuses images de gameplay, ainsi que des interviews de développeurs et de concepteurs du jeu. Interdit de se louper, écrivait-on ci-dessus : quitte à reporter à nouveau le jeu ? L’échec de Redfall a mis encore un peu plus de pression sur Starfield, et c’est aussi l’une des grosses attentes de la conférence, la date de sortie du jeu étant pour le moment fixée au 6 septembre prochain.

Phil Spencer a reconnu avoir vu trop grand, et fait trop de promesses non tenues lors du dernier Xbox Games Showcase, notamment avec la série ininterrompue de jeux qui devaient sortir « dans les douze prochains mois » au moment de la diffusion du show, promesse tenue à 80% environ, moins encore si on pondère avec la taille des jeux. Il faut donc s’attendre à des engagements moins grandiloquents. Cependant, on l’a dit, Xbox a aussi besoin de briller, et encore plus en ce moment… Il va donc falloir jouer un numéro d’équilibriste assez périlleux. On espère de notre côté simplement voir de beaux et bons jeux, avec des dates de sortie les plus proches possibles !

Le Xbox Games Showcase – qui ne s’appelle plus Xbox & Bethesda ! – sera diffusé sur les réseaux Xbox (YouTube, Twitch, et même Facebook ! ) le 11 juin, à 19h00 heure française, et sera immédiatement suivi du Starfield Direct.