Xbox – Des résultats en chute libre… Vraiment ?

C’est l’une des informations qui fait les gros titres ces dernières heures : les résultats « hardware » de Xbox sont désastreux. Ce qui signifie que les ventes de Xbox s’effondrent. Et en effet, Microsoft vient de rendre public un rapport financier de ses activités pour le premier trimestre de l’année 2023 (identifié comme 4ème trimestre de l’année fiscale dans l’industrie du jeu vidéo, mais comme 3ème trimestre chez Microsoft, allez comprendre…), et ce dernier indique du côté de Xbox une chute des ventes de matériel de 30% par rapport à l’an dernier.

Une telle baisse s’observe généralement en fin de cycle des machines, alors qu’on considère, vu son démarrage laborieux qu’on en est encore dans la première partie du cycle de vie des consoles de nouvelle génération. Alors clap de fin, déjà, pour les Xbox Series X|S, qui, « syndrome Xbox One », se seront inclinées devant la toute puissance de Sony et de sa PlayStation 5 ? Pas exactement, même si la domination de ce segment du marché par le constructeur japonais est incontestable (bien que, c’est ironique, ce dernier ait passé plusieurs mois à essayer de démontrer le contraire pour empêcher l’acquisition d’Activision-Blizzard par Microsoft !).

En effet, cette chute des ventes de consoles Xbox est annoncée à un moment où les ventes de PlayStation 5 se portent à merveille. Mais la cote d’amour des chacune des machines n’est qu’un des éléments qui expliquent la situation. La PS5 est enfin disponible depuis quelques mois après deux premières années difficiles en termes de stocks. Au contraire, les Xbox se sont révélées bien plus faciles à trouver que les PlayStation l’année précédente. Résultat, l’année 2022 a vu se produire un rush sur les consoles Microsoft, induisant une année record pour le constructeur, mais aussi un soufflé qui retombe cette année, alors que la PlayStation 5, elle, qui a de toutes façons toujours été devant, devient en plus très facilement accessible (on constate d’ailleurs que les scalpeurs sont obligés de liquider leur stocks, revendant des consoles neuves à 450€, voire 400€ et même 350€ sur les sites de reventes entre particuliers -il y a des affaires à faire, et des scalpeurs à scalper !).

Microsoft avait prévu ce retour de bâton dans ses prévisions, et cette grosse chute, si elle n’est pas exactement une bonne nouvelle (on imagine bien que l’américain aurait aimé vendre plus de machines), reste dans ce qui était attendu et n’est pas en ce sens « décevante ». Par contre, il y a bien une ligne comptable plutôt satisfaisante pour Xbox, celle des services. Les revenus du Game Pass sont en effet en progression de 5% par rapport à l’année dernière, alors même que les grosses exclus attendues (Starfield, évidemment, mais aussi Redfall ou la suite de Hellblade…) ne se sont pas encore montrées.

On le sait, c’est là qu’est la priorité de Microsoft, qui voit son avenir à long terme dans le gaming essentiellement comme fournisseur de service, et plus forcément comme constructeur. Les résultats présents confortent donc cette stratégie, et l’américain envisage une croissance de 5 à 9% de sa branche gaming pour le prochain trimestre, portée par une nouvelle progression du Game Pass, dont les revenus, toujours d’après Microsoft, devraient croitre de 10 à 15% par rapport à l’année précédente.