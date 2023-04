Xbox – Le partage de captures d’écran sur Twitter suspendu

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk en fin d’année dernière, les décisions douteuses du milliardaire concernant la gestion du site n’ont eu de cesse de faire parler d’elles. Cette semaine, les joueurs ont eu l’opportunité de découvrir l’une de leurs conséquences indirectes puisqu’il n’est désormais plus possible de partager ses captures d’écran ou clips de jeu directement depuis sa Xbox.

Après avoir déboursé la coquette somme de 44 milliards de dollars pour faire l’acquisition du réseau social, Elon Musk semble en effet s’être mis bille en tête de le rendre rentable. A l’échelle des utilisateurs, la manifestation la plus visible de cette nouvelle politique a été l’apparition de Twitter Blue, une version payante du réseau dont la mise en place a été pour le moins hasardeuse. On s’épargnera un retour détaillé sur le sujet, mais on peut dire qu’elle a été pour les utilisateurs un véritable feuilleton, qui n’est toujours pas arrivé à son dénouement. Cependant, ceux qui ont un usage plus approfondi, voire professionnel de Twitter doivent faire face à une toute autre problématique : le site a désormais rendu l’utilisation de son API payante.

Une API, dans les grandes lignes, c’est ce qui permet l’interconnexion entre différents logiciels, leur permettant d’échanger des données ou des fonctionnalités. L’API de Twitter est notamment exploitée par nombre d’applications qui facilitent la vie des community managers (ou simplement des utilisateurs souhaitant avoir accès à une gestion plus personnalisée de leur compte, en particulier s’ils souhaitent en connecter plusieurs en parallèle), ou par les bots, ceux-ci s’en servant pour l’envoi de messages automatisés. Loin d’affecter uniquement les entreprises l’utilisant à des fins professionnelles, la décision de rendre l’API payante menace donc tout l’écosystème de Twitter, petits utilisateurs compris.

En février, Elon Musk avait d’ailleurs partiellement rétropédalé suite aux protestations du très suivi… Pepito the Cat : un bot connecté à une caméra qui tweete une photo à chaque fois que le chat éponyme entre ou sort par sa chatière. Ce compte, aussi bon enfant que populaire, et réunissant plus de 220 000 abonnés, avait expliqué qu’il ne pourrait pas subsister si l’API de Twitter devenait payante. Le nouveau propriétaire du réseau avait alors personnellement répondu pour évoquer une solution gratuite permettant à ce type de contenus « de qualité » de persister… mais qui détermine la « qualité » du contenu ? Comme pour Twitter Blue, on semble donc se retrouver, dans ces questions d’API, avec une politique à plusieurs vitesses, difficilement lisible et appliquée à la tête du client. Ce qui est certain, c’est que l’entrepreneur ne compte pas faire de fleur aux grosses sociétés, à qui il veut facturer l’utilisation de l’API de Twitter via un abonnement allant de… 42 000$ à 210 000$ par mois. Microsoft ne semble pas l’entendre de cette oreille, et a donc fait disparaître la fonctionnalité permettant de partager directement ses captures d’écran depuis sa Xbox.

Microsoft ne s’est pas exprimé sur les raisons de cette désactivation. On se doute que même le tarif le plus élevé de la grille ne mettrait pas en péril la trésorerie du géant américain, mais on peut peut-être y voir l’envoi d’un signal visant à faire comprendre au CEO de Twitter que l’on peut tout à fait se passer de ses services. Après tout, les décisions d’Elon Musk visant à rendre payantes des fonctionnalités historiquement gratuites ont été largement vécues par les utilisateurs comme des demandes de rançon, et ont déjà causé la défiance d’une bonne partie de la communauté du site. Cela sans compter que les relations entre Microsoft et Elon Musk sont loin d’être au beau fixe, ce dernier reprochant à l’entreprise d’avoir exploité, sans contrepartie, les données du réseau social pour entraîner son IA, alors que lui-même projette d’entrer dans la course dans ce domaine.

Alors, peut-on réellement se passer de l’API de Twitter ? Dans les faits, il est toujours possible de partager ses extraits de jeu depuis sa console Xbox vers Twitter : cela demande juste un tour de passe-passe supplémentaire, pour lequel Microsoft s’est empressé de fournir des instructions. Il est donc désormais nécessaire de passer par son application Xbox sur Android ou iOS pour publier manuellement ses fichiers sur son compte. Une contrainte supplémentaire, donc, qui demande de passer par un appareil tiers, et qui risque de rendre le geste moins spontané. Reste à savoir qui, entre Twitter et Microsoft, a le plus à y perdre…