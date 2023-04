Xbox à la conquête du monde – Le Game Pass désormais accessible dans 40 nouveaux pays

En arrivant dans une quarantaine de nouveaux pays (les curieux, on vous a mis la liste en bas de l’article), Microsoft double quasiment le nombre de territoires où le PC Game Pass est accessible, puisqu’il est désormais présent dans 86 pays. Ces nouveaux pays sont situés essentiellement en Amérique du Sud, mais aussi en Europe de l’Est et Afrique du Nord. Des pays dits « en voie de développement » pour la grande majorité, ce qui correspond à ce qui semble être la stratégie de Microsoft à moyen/ long terme.

En effet, en Bulgarie (salaire minimum : 286€), au Honduras (salaire minimum entre 300€ et 500€) ou en Tunisie (salaire minimum 125€), trois pays concernés par l’arrivée du Game Pass, les consoles de nouvelle génération, ou les PC gaming haut de gamme sont des articles de luxe réservés à quelques privilégiés des classes sociales supérieures. Ce qui est encore plus vrai aujourd’hui, alors que se nourrir devient compliqué pour un peu tout le monde, même dans les pays « riches ».

Ainsi, il y a dans le monde des millions de joueurs potentiels tenus à l’écart du jeu vidéo contemporain pour des raisons économiques. Des joueurs que Microsoft voudrait bien capter… Et pour ce faire, quoi de mieux que de leur offrir un moyen de jouer aux jeux AAA actuels sans débourser la petite (grosse) fortune qu’exige l’achat de matériel ? C’est l’un des objectifs, on l’imagine, du Cloud Gaming pour le Game Pass (d’ailleurs, c’est bien le PC Game Pass qui s’installe dans ces nations, et pas le Xbox Game Pass).

Car on le rappelle, les abonnés au Game Pass Ultimate ont aussi accès à toute la bibliothèque du catalogue sans avoir besoin de télécharger les jeux, mais en y jouant en streaming, par la magie du cloud. Ainsi, un petit Chromebook à moins de 200€ fera tourner Starfield aussi bien, ou presque, qu’un PC Master Race à 2,5 smic. À condition toutefois d’avoir une connexion internet solide.

Si Microsoft reste discret sur le nombre d’abonnés au Game Pass, les derniers chiffres évoquaient 120 millions de joueurs payants. Avec cette nouvelle salve de pays concernés, ce ne sont pas loin de 430 millions d’habitants (on a fait le calcul !) qui sont concernés. Seule une petite partie d’entre-eux sera véritablement concernée, mais qui représente déjà de quoi grossir sensiblement les utilisateurs du Game Pass. Et puis, c’est aussi l’occasion pour Microsoft de prendre de l’avance sur la concurrence dans des pays où le jeu vidéo n’est pas installé à la même échelle que chez nous – toujours pour des raisons de moyens. On note d’ailleurs que le PC Game Pass sera proposé dans tous ces pays à un prix adapté au niveau de vie local.

De quoi peut-être aussi donner des envies à de jeunes joueurs, et pourquoi pas, créer de nouvelles scènes émergentes du jeu vidéo ?

Les 40 pays en question sont, dans l’ordre alphabétique : Albanie, Algérie, Bahreïn, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Costa Rica, Croatie, Chypre, Équateur, Égypte, Salvador, Estonie, Géorgie, Guatemala, Honduras, Islande, Koweït, Lettonie, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Maroc, Nicaragua, Macédoine du Nord, Oman, Panama, Paraguay, Pérou, Qatar, Roumanie, Serbie, Slovénie, Tunisie, Ukraine, Uruguay