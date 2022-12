Games Industry Africa Awards – Coup de projecteur sur le jeu vidéo africain  

L’Afrique aime le jeu vidéo. La situation économique de beaucoup de pays du continent, et surtout de ses habitants fait que le jeu vidéo africain n’a pas exactement le visage du jeu vidéo d’ici, cependant, l’industrie africaine est jeune, dynamique et passionnée. Et les Games Industry Africa Awards (GIAA) sont là pour insister sur ces aspects.

La sélection, tout comme les jeux primés, sont bien représentatifs du secteur sur le continent. Ainsi, le studio Mekan Games, basé au Kenya, a été mis particulièrement à l’honneur, avec son jeu The President (Game of the Year, Most Impactful Game et Best Debut). Il s’agit d’un jeu mobile très casual, publié sur iOS et Android. On y incarne un Président fraîchement élu à qui il revient de prendre les bonnes décisions pour gérer au mieux son pays.

En vérité, très loin d’un jeu de gestion, il s’agit la plupart du temps d’orienter ses choix vers les décisions “sages” et démocratiques, indiquées en vert, ou despotiques, en rouge. Le tout est ponctué de mini-jeux qui demandent là encore simplement de tapoter son écran sans aucune espèce de défi ou de difficulté. Une simplicité, voire un simplisme, qui n’a pas empêché le jeu d’être un succès : The President s’est hissé en deuxième place des jeux gratuits les plus téléchargés aux États Unis. Une jolie performance pour le studio, et pour l’Afrique, continent émergent en ce qui concerne le gaming !

Mais le succès de Mekan Studio ne doit pas nous faire considérer l’Afrique comme une terre de “petits jeux”. Et justement, les GIAA ont nommé Legends of Orisha: Blood and Water comme étant LE projet de jeu vidéo africain à suivre. Pas étonnant au vu de l’ambition du titre et de ses développeurs. Malgré un studio de taille modeste (24 personnes), le jeu développé avec Unreal Engine 5 ira se frotter aux AAA sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Et les premières images promettent un jeu qui devrait tenir la comparaison avec les grosses productions occidentales.

Legends of Orisha : Blood and Water aura de plus un supplément d’âme, puisque son scénario se situe dans une Afrique pré-coloniale, avec la volonté des développeurs de raconter leur culture. Le genre du jeu est d’ailleurs décrit ainsi sur la page officielle du titre : “African Fantasy Action Adventure Role Playing game” (Jeu de rôles et d’aventure fantastique africain).

Au-delà de développer un secteur encore jeune, les studios du continent comptent aussi sur le jeu vidéo africain pour offrir une place de choix à leur culture. Si le J-RPG n’a plus rien à prouver en tant que genre majeur dans le gaming, peut-être que dans un futur plus ou moins proche l’appellation A-RPG signifiera pour le public African-RPG avant Action-RPG !