Le jeu vidéo, soft-power de l’Arabie Saoudite ?

La fin du pétrole approche à grands pas – on rappelle la décision de l’Union Européenne, qui a acté l’interdiction de vendre des voitures neuves équipée de moteur thermique d’ici 2035. Autant dire qu’en 2050 (voire un peu avant), plus personne n’ira faire le plein à la pompe. Dans ces conditions, les pétro-monarchies que sont les pays du Golfe sont contraintes de diversifier leurs activités économiques.

Le Qatar et Abou Dabi ont ainsi développé avec beaucoup de succès le transport aérien (avec Qatar Airways et Ethiad), et Dubaï compte quant à lui sur les codes promos des starlettes d’Instagram (mais pas que, évidemment). L’Arabie Saoudite investit quant à elle massivement dans… le jeu vidéo !

Le Royaume vient ainsi d’acquérir 8,1% d’Embracer, le groupe qui a réalisé il y a quelques semaines un deal particulièrement intéressant, rachetant pour une bouchée de pain les studios occidentaux de Square Enix.

« Ces dernières années, les structures basées en Arabie Saoudite sont parmi les investisseurs les plus importants du marché mondial du jeu vidéo, et le marché des pays arabes (Moyen Orient et Afrique du Nord) et est celui qui connait la plus forte croissance, avec 5,5 milliards de dollars de revenus en 2021, et plus de joueurs qu’en Europe ou aux Etats-Unis » – Lars Wingefors, fondateur et PDG D’Embracer (traduit par la rédaction)

L’Arabie Saoudite comme l’un des investisseurs principaux de l’industrie ? En effet, le Fond Public d’Investissements d’Arabie Saoudite (PIF) possède aussi 5% de Nintendo, mais aussi pour 1 milliard de dollars de parts chez Capcom et Nexon, ou encore 96% de SNK !

On sait le poids du jeu vidéo dans l’économie, aujourd’hui loin devant le cinéma ou tout autre industrie culturelle. L’investissement n’est donc pas étonnant. On espère simplement que l’Arabie Saoudite se contentera des bénéfices numéraires que lui apporteront les jeux, sans se préoccuper de leur contenu, et que ces derniers ne deviendront pas un vecteur de transmission des valeurs réactionnaires de la monarchie…