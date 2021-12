Embracer Group achète Dark Horse – Un Tencent européen ?

Embracer Group est déjà un géant de l’industrie, possédant éditeurs et développeurs comme Gearbox Software (Borderland, Duke Nukem…), THQ Nordic (Darksiders, Biomutant…) ou encore le numéro 1 de la distribution européenne, Koch Media, parmi beaucoup d’autres. Le groupe devient encore plus gros en rachetant l’éditeur de comic books Dark Horse.

Dark Horse, c’est la maison culte vers laquelle se tourner (avec Image) quand on est fatigué des variations autour des mêmes héros de DC et Marvel. Le héros emblématique de l’éditeur, c’est Hellboy, de Mike Mignola. Mais Dark Horse édite aussi 300 ou Sin City, de Frank Miller, Umbrella Academy, de Gerard Way ou encore le classique faux manga/vrai comic Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, mettant en scène les aventures du lapin ronin Miyamoto Usagi (inspiré de la figure Miyamoto Musashi, dont on vous a déjà parlé).

Dark Horse, c’est aussi de très nombreuses adaptations en comic books de licences ciné ou télé : Star Wars, Aliens, Prédator, Conan, Buffy… Et l’éditeur est déjà lié au jeu vidéo puisqu’il édite les comics Mass Effect ou Dragon Age. Parmi les faits d’armes de la maison, on trouve aussi la publication en anglais de The Legend of Zelda – Hyrule Historia (chez nous, c’est Soleil) ou, en 2017, un manga Hatsune Miku.

En acquérant Dark Horse, Embracer s’offre donc une grande maison d’édition, mais surtout un gros catalogue de licences. Dark Horse, c’est aussi un savoir-faire télé et cinéma, en plus de son expertise d’éditeur de BD. Autant de compétences qui viennent s’ajouter à celles concernant le jeu vidéo déjà possédées par Embracer Group. On pourrait alors raisonnablement s’attendre à des projets transmédias ou crossmédias, diffusés à la fois en librairie, sur grand ou petit écran et en jeux vidéo…

Ce n’est pas la seule acquisition récente d’Embracer Group, qui vient aussi de s’offrir Asmodee, un acteur majeur du jeu de société (50 millions de jeux vendus dans le monde chaque année parmi lesquels Dixit, Concept, Les Aventuriers du Rail, Catan, Carcassonne, etc.). Là encore, on imagine les possibilités d’adaptation en jeu vidéo des jeux de plateaux à succès – Catan ou Les Aventuriers du Rail existent déjà sur PC, consoles et mobiles –, mais aussi, à l’inverse, de faire des grandes licences gaming du groupe les futurs succès du jeu de société, un secteur à la croissance insolente ces dernières années.

Image à la une : Super Mario, par Mike Mignola, créateur de Hellboy