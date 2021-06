Dark Horse Comics veut sa part du gâteau vidéoludique

Si la filiation entre cinéma et jeux vidéo est évidente pour tous depuis de longues années, le lien entre comic books et monde vidéoludique saute moins aux yeux au premier abord. Subissant souvent le détour de l’adaptation cinématographique et/ou animée avant de pouvoir prétendre à une incarnation manette en main, il est rare de voir une adaptation direct de comics vers le JV, sauf réputation qui précède le titre (TMNT, Batounet et superhéros à collants en tête). Mais les exceptions existent et on peut bien sûr penser au Shadow Man paru chez Valiant, à Dinosaurs for Hire de Tom Mason ou à Usagi Yojimbo de la maison Dark Horse Comics (DHC).

Et c’est bien sur cette maison d’édition indépendante que nous allons nous attarder. Le Cheval Noir est né en 1986 dans l’Oregon, et a produit de très grandes œuvres du comics moderne : Sin City de Frank Miller, Hellboy de Mike Mignola… Si les ambitions cinématographiques de la firme ne font aucun doute depuis les années 1990 (The Mask avec Jim Carrey, c’est du DHC, BarbWire, R.I.P.D., Aliens VS Predator sont aussi issus de son catalogue…), ce n’est que ce week-end que la maison d’édition a officialisé sont envie de mettre les pieds dans le monde du jeu vidéo.

En effet, Dark Horse Comics vient de révéler la création de Dark Horse Games (“DHG”), sa nouvelle division dédiée au numérique et aux jeux vidéo. Fort de deux bureaux principaux dans l’Oregon et à Shanghai, DHG aura la lourde tâche de donner vie aux licences de sa maison mère.

Mike Richardson, fondateur et président de DHC a déclaré à ce sujet (traduction libre) :

Nous avons passé les trente-cinq dernières années à développer une longue liste de titres originaux, appréciés des fans, avec les meilleurs partenaires du divertissement numérique. C’est maintenant le moment idéal pour étendre notre vision aux jeux. Dark Horse Games nous offre de nouvelles façons passionnantes de nous engager avec des fans de toutes sortes sur une multitude de plateformes.

DHG ne cache pas son intention de recourir à des partenariats avec des éditeurs et studios déjà (re)connus dans l’industrie, mais aussi de passer par le développement de titres en interne. Dark Horse Comics souhaite ainsi aller courir sur les plates bandes des jeux AAA avec son catalogue d’IP qui compte plus de 400 personnages originaux. Outre Hellboy et Sin City, DHC c’est aussi : Umbrella Academy, Polar, Lady Killer, Emily the Strange, Usagi Yojimbo, Resident Alien, etc. Aucune raison donc de rougir face aux Titans Marvel et DC.

Bien entendu, pour l’instant aucun titre n’a été annoncé. Dites-nous dans les commentaires quelles licences de Dark Horse Comics souhaiteriez-vous voir adaptées ?