Small World of Warcraft – La bataille pour Azeroth se poursuit en jeu de société

It’s a small Small World of Warcraft.

Ce n’est pas la première fois que le célèbre “meuporg” est adapté en jeu de plateau. Déjà en 2005, l’éditeur Fantasy Flight Games proposait avec le bien nommé, World of Warcraft The Board Game, de porter une aventure du monde d’Azeroth en dehors de son itération virtuel. Le résultat fut un jeu de plateau à la boite énorme, rempli de cartes, jetons et figurines demandant un temps de mise en place égal au temps d’une partie. Et il fallait bien cela pour simuler une quête digne de son pendant vidéoludique, le rapprochant ainsi d’un jeu de rôle papier .

Avance rapide jusqu’à il y a quelques jours. Le 13 mai 2020, l’éditeur de jeu de société Days of Wonder annonce collaborer avec Blizzard pour fusionner l’univers de WoW et les mécaniques de son jeu Small World. Le travail d’adaptation est donc ici différent de celui fait pour WoW The Board Game, en résultant un jeu différent.

Car Small World est déjà une franchise avec plusieurs versions du jeu ( Small World Underground ) et de nombreuses extensions ( Sky Islands, River World ou Realms ). Et au contraire de WoW The Board Game, ce n’est pas un jeu d’aventure en coopération mais bien de conquête et domination de territoire en jcj. Il est question de choisir convenablement parmi 14 peuples, tous en provenance du folklore heroic fantasy, et 20 pouvoirs spéciaux pour conquérir, aux dépends des autres joueurs, les régions de Small World. Pour l’instant, rien de très particulier par rapport aux autres jeux du même genre. Mais la spécificité de Small World réside dans l’idée qu’aucun empire n’est éternel, forçant les joueurs à abandonner un peuple sur le déclin pour mener un nouveau à la conquête du monde.

Au vue de ses mécaniques de jeu et usant déjà d’un univers peuplé d’orcs et de géants, il n’y a rien d’étonnant à ce que Small World se fende d’une mouture dans l’univers de WoW. Le principe y est le même que dans le jeu de base. Il faudra combiner race et pouvoirs spéciaux, tels le Pandaren Maître des Portails ou le Gobelin Herboriste, pour conquérir les régions d’Azeroth.

Bien que piochant majoritairement dans ce qui avait été déjà fait à travers les jeux de la gamme Small World pour bâtir ce nouveau jeu, les créateurs ont désiré apporter une nouvelle mécanique de jeu qui collerai à cet univers. Et ce sera le voyage entre des lieux éloignés, se faisant de très nombreuses manières dans le mmorpg ( pierres de foyer, montures volantes, portails etc … ).

Small World of Warcraft est un jeu complet et indépendant pour 2 à 5 joueurs, chaque partie pouvant durée entre 40 et 80 minutes. Il devrait être disponible en Europe cet été, au prix conseillé de 59.99€.

Pour ceux est celles que cela intéresse, voici le contenu détaillé de la boite.