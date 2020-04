World of Warcraft: Shadowlands – L’Ombreterre, une lueur d’espoir ?

Sur le trône des MMORPG depuis plus de 15 ans, World of Warcraft (wow, pour les intimes) vacille depuis quelques années et, à la manière de son Roi Liche, se fige, glacé dans une inertie dont il ne sait se défaire. Tantôt misant sur ses acquis et un retour aux sources avec WOW Classic, tantôt tentant maladroitement de nouvelles choses comme avec Battle For Azeroth, la direction de la licence ne sait plus quoi faire pour conserver ses adeptes et attirer de nouveaux partisans pour ses factions.

En effet, pas facile de concilier renouvellement de mécanique de jeu pour les vétérans et leurs habitudes et nouveautés assez attrayantes pour réveiller la passion des nouveaux joueurs. Alors on pousse le curseur du niveau maximum toujours plus haut, on apporte de nouvelles régions, de nouveaux sorts, de nouvelles classes, de nouvelles races, mais sans jamais vraiment se renouveler. Et finalement, à pousser encore et encore, on finit par avoir un surplus indigeste et sans saveur…

La lumière vient du ciel…qui explose !

Cependant, et à l’instar de son nouveau Roi Liche, WoW s’extirpe de son trône de glace et semble avoir l’ambition de balayer de fond en comble les braises de sa gloire passée pour laisser place à un nouveau foyer : Shadowlands.

Avec cette huitième extension, Blizzard abat le curseur interminable des levels avec un scaling de niveau 60 maximum et récupère des bases solides : Une spécialisation de talents multiples et de fait plus singulière pour chacun amenant à un style de jeu plus personnel, remaniement de la majorité des classes afin de les rendre plus polyvalentes tout en gardant leur essence, retour aussi d’un système de jeu et de récompenses adéquates pour les joueurs PVP et les affrontements Horde/Alliance.

Mais World of Warcraft: Shadowlands ne se contente pas de satisfaire les « vieux d’la vieille » et offre des nouveautés on ne peut plus bienvenues : L’allégeance à une congrégation, apportant talent, monture et apparence propre, la refonte des gains de niveaux avec le choix de l’extension dans laquelle vous souhaitez progresser ou encore la « Tour des damnés », zone de combat en constante évolution ou relever de nombreux défis. La version alpha est sortie il y a quelques jours, mais il est déjà certains que l’Ombreterre recèle bon nombre de secrets qu’il nous tarde enfin de découvrir.

Avec World of Warcraft: Shadowlands, Blizzard a su harmoniser l’écoute de ses joueurs et l’innovation, et ne semble plus se reposer sur ses acquis et ses fidèles, mais est bel et bien décidé à nous proposer une nouvelle expérience riche de contenu et ainsi mériter sa couronne.