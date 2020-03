Pandémie et Jeux Vidéo #1 : World of Warcraft et l’incident du Sang Vicié

La pandémie de World of Warcraft utile pour l’étude du comportement humain.

En cette période de crise, on s’est dit “tiens, et si on racontait les pandémies les plus célèbres du jeu vidéo ?”, et vu que l’on fait régulièrement ce que l’on pense, nous voici avec le premier numéro de cette rubrique spéciale confinement avec l’épisode de la Pandémie de World of Warcraft. Prenez vos masques à gaz en peau de Murlock, on part pour Hurlevent ! Pour ce premier numéro, nous allons parler d’une pandémie semi-réelle, bien connue des joueurs du MMO World of Warcraft et qui porte le nom bien sympathique d’Incident du Sang Vicié.

Remettons-nous dans le contexte. Année 2005, un nouveau boss, Hakkar l’Écorcheur d’Âmes, fait son apparition. L’une de ses capacités est un sort extrêmement contagieux appelé “sang vicié”. Ce sort réduit les PV de votre personnage jusqu’à ce que mort s’ensuive (pas de bol). Techniquement parlant, le sort est limité à la zone de Zul’Gurub (niveau où crèche le Boss), mais, vous vous en doutez, le “virus” a réussi à en sortir. Et c’est là où c’est malin, car les développeurs n’avaient même pas anticipé la chose !

Tout vient d’une erreur de programmation, où les familiers des chasseurs et les démonistes étant impactés par le sang vicié le conservaient s’ils étaient renvoyés “à la maison”. Ainsi, un familier infecté fut renvoyé chez lui, rempli d’une bonne rasade de virus, et lorsque son propriétaire l’invoqua dans le monde normal, ce fut l’hécatombe. Hakkar étant un boss pour joueurs expérimentés, son sang vicié n’inflige que peu de dommages aux joueurs de haut niveau. Toutefois, les débutants pouvaient perdre la vie en quelques secondes !

La pandémie aura touché tout le monde, même les PNJ qui, s’ils ne pouvaient mourir, transmettaient quand même la maladie, tels des porteurs sains. Imaginez un peu l’impact d’un tel virus sur un jeu comme World of Warcraft. Des cadavres par centaines, des villes désertiques. En un mot : l’apocalypse.

Un événement qui aura éveillé l’intérêt des épidémiologistes qui voyaient en cet Incident du Sang Vicié une possibilité d’observer les comportements humains face à une pandémie “mortelle” de grande ampleur. En effet, si la mort n’est pas une fatalité en soi dans WoW, elle est toutefois soumise à quelques désavantages. Nous avions donc des joueurs avec des comportements assez proches de la réalité, avec d’un côté les ermites en quête de survie, ceux soignant les autres, ou encore les personnages expérimentés qui ont guidé les autres en lieu sûr, et de l’autre, le niveau 0 de la vie humaine, tentant de propager volontairement la maladie.

Petit hasard avec ce que nous traversons, Blizzard a tenté de créer des zones de quarantaine, afin d’éviter la propagation du virus, mais sans succès. La faute à un nombre important de joueurs ne prenant pas au sérieux les consignes des développeurs, forçant ainsi ces derniers à appliquer les corrections nécessaires, et à réinitialiser les serveurs. Un chaos de presque un mois prenait fin en Azeroth, et si l’on doit en tirer une leçon, c’est celle-ci : Restez Chez Vous !