Le Récap de la Semaine – PlatinumGames, Coronavirus, Vanquish, PS5 and Co.

Bonjour à tous les joueurs et bienvenue sur ce Récap de la Semaine, une rubrique que votre serviteur a créée il y a de nombreuses années autre part, sur un site différent, qui a vu naître ses talents d’écriture et que l’on salue chaleureusement. Cette chronique qui est hebdomadaire et paraît chaque dimanche de chaque semaine, sauf fin du monde, a pour but non seulement de mettre en lumière l’actualité chaude de la semaine écoulée, mais aussi de vous présenter nos tests, dossiers, et autres chroniques que nous avons réalisés durant cette période. Bonne lecture !

Le Récap de la Semaine jeux vidéo du dimanche 23 février 2020 au dimanche 1er mars 2020.

Malgré la PAX East et notamment l’annonce d’un early access et du gameplay pour le très attendu Baldur’s Gates III, sur lequel nous reviendrons plus en détail cette semaine, il faut avouer que l’actualité vidéoludique a été assez calme. Elle fut cependant rythmée par une actualité non liée au jeu vidéo, mais bien à l’épidémie de Coronavirus qui sévit malheureusement dans le monde. De nombreuses manifestations étant menacées de ne pas avoir lieu, le mythique Taipei Game Show ayant même été reporté à cet été faute de participants. Et ce n’est pas tout, puisque nous avons appris cette semaine que la GDC 2020 (Game Developers Conference) est tout bonnement annulée par manque là aussi d’exposants et d’intervenants. Microsoft, Sony, Kojima Productions, Epic Games et Unity entre autres ayant décidé de ne pas s’y rendre et ayant donc amené à cette annulation. De là à dire que l’E3 est menacé, il n’y a qu’un pas, même si on espère que d’ici là la pandémie sera sous contrôle pour le bien de tous.

Pour continuer sur une note bien plus positive ce Récap de la Semaine, sachez que PlatinumGames a lâché quelques informations d’abord à Famitsu, puis sur son propre site web sur un certain Project GG qui n’est autre que le dernier titre d’une trilogie comprenant Viewtiful Joe et The Wonderful 101. Réalisé par Hideki Kamiya (Bayonetta) il s’agira là d’un jeu d’action dans la plus pure tradition du genre et très japonais aussi, car mettant en scène les Kaiju. Qu’est-ce qu’un Kaiju ? Une créature monstrueuse gigantesque capable de détruire des villes entières. Le représentant le plus connu de par chez nous n’est nul autre que Godzilla, qu’Hollywood s’est bien chargé d’américaniser, en virant même les Japonais de l’équation, coucou le film de 2019. Une équipe de cent personnes vont s’activer sur le jeu prévu pour le moment sur tous les supports connus et un premier teaser est même déjà sorti, on peut y voir le héros capable aussi de devenir gigantesque tenter de sauver une ville d’un de ces fameux Kaiju.

Enfin, parlons de la PlayStation 5. Objet de toutes les attentes avec la prochaine Xbox, de nombreuses rumeurs sur cette dernière émaillent l’actualité ces derniers mois. Bien souvent, Sony pratique la langue de bois et n’infirme ou ne confirme ces dernières et les informations qui filtrent sont souvent très maigres. Néanmoins, il arrive parfois que quelques personnes ou entités fassent de petites erreurs nous mettant sur la voie d’une information juste ou confirmant au moins quelques fuites. Ainsi, il faut souvent se tourner vers les revendeurs pour ce genre de chose, et c’est le cas ici, puisque Gamestop a, semblerait-il, confirmé certaines choses qui tournent depuis un certain temps autour de la prochaine console de Sony. Elle serait donc rétrocompatible avec les jeux PlayStation 4, elle supporterait la 8K, posséderait un chipset AMD octo-core et proposerait de l’audio 3D. Compatibilité avec le Ray-Tracing et disque dur SSD sont les dernières affirmations de la part de GameStop, alors que les caractéristiques de la manette, l’hypothétique Dualshock 5, se précisent de plus en plus.

Enfin, nous aurions aussi pu vous parler dans ce Récap de la Semaine de la date de sortie de Those Who Remain callée au 15 mai prochain, à la confirmation d’une démo pour le remake de Resident Evil 3, au nouveau teaser pour Little Hope, épisode 2 de l’anthologie Man of Medan, ou encore des annonces autour des jeux du mois de mars pour les programmes PlayStation Plus et Games With Gold. Souhaitons aussi un bon anniversaire à la licence Pokémon qui a soufflé sa 24ème bougie le 27 février dernier.

Récap de la Semaine – Nos tests

Nous vous avons proposé trois tests cette semaine et pour commencer, nous allons parler de Moons of Madness. Édité par Funcom et développé par Rock Pocket Games, il s’agit là d’un jeu d’horreur à la première personne dans lequel le mythe de Cthulhu s’exporte dans l’espace et plus précisément sur Mars. Si l’univers est plutôt bon, ainsi que l’ambiance, le jeu pêche par un gameplay sans saveur et un manque cruel de challenge. Il y aussi un souci au niveau des thématiques soulevées, car trop nombreuses et souvent survolées du coup. Reste un jeu agréable, à l’atmosphère savoureusement folle et qui propose quelques séquences vraiment bien vues. Son principal défaut restant qu’il ne fait finalement pas très peur…

Vient ensuite un titre culte de la PlayStation 3, culte dans le cœur des joueurs qui y ont joué et qui en gardent un très grand souvenir. Vanquish, collaboration entre Shinji Mikami et PlatinumGames, TPS survolté et véritable pépite de l’arcade comme les aime. Le titre bénéficie d’une ressortie (remastérisée) sur nos consoles actuelles pour un bundle 10ème anniversaire avec Bayonetta. Alors oui, la formule fonctionne toujours autant et on prend un pied pas possible à canarder tout ce qui bouge, tout en esquivant frénétiquement tout ce qui nous arrive dessus. Une perle qui, on l’espère, va enfin connaitre le succès qu’elle mérite.

Enfin, direction la Nintendo Switch et un certain Magic Scroll Tactics. Il s’agit là d’un petit Tactical RPG qui propose un univers trop commun pour réellement marquer. S’il en ressort de bonnes idées, elles ne s’avèrent finalement pas assez développées et le titre peine donc à convaincre sur la durée. Une bonne direction artistique et un gameplay correct sauvent le jeu d’un four bien chaud, mais c’est tout juste moyen et on ne peut donc le recommander. Dommage.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Cette semaine nous avons une petite preview à vous proposer. Alors non, ce n’est pas celle concernant Resident Evil 3, qui paraîtra la semaine prochaine, mais celle concernant le petit World of Horror. Expérience narrative horrifique à la manière d’un Return of the Obra Dinn, et très textuelle, mais pas que, puisqu’on y retrouve des éléments du jeu d’aventure et même du roguelike. Développé par un seul gus du nom de Panstasz, World of Horror se démarque par un univers riche et travaillé, des graphismes 1-bit réalisés avec MS Paint et surtout un élément horrifique qui fonctionne malgré une proposition graphique limitée, et une bande son au poil. Bien d’autres surprises sont au programme et on vous propose d’en prendre connaissance dans notre petit article ci-dessous.

Enfin, on vous propose de découvrir les cinq franchises du jeu vidéo que l’on aimerait voir revenir sur le devant de la scène vidéoludique. Alors oui, pas de Half Life, de Dino Crisis, de Chrono et autres licences dont on entend le nom un peu partout. Mais entre Adavance Wars, Onimusha et Bloody Roar il y a réellement de quoi faire.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

Et c’est tout pour ce Récap de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !