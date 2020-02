Quelles sont les sorties jeux vidéo de mars 2020 ?

Nous y voilà, le doux mois de mars sonnant le glas de l’hiver. Si le mois de février dernier semblait être un mois assez calme en termes de sorties jeux vidéo, celui-ci semble bien plus riche. Doit-on s’attendre à se noyer sous une giboulée de jeux ? De nombreuses sorties intéressantes sont au rendez-vous, on vous laisse découvrir ce qui nous attend. Entre la quiétude insolente d’un Animal Crossing: New Horizon et la frénésie infernale d’un DOOM Eternal, vous y trouverez sans doute votre bonheur.

PlayStation 4

Nioh 2 – 13 mars

My Hero: One’s Justice 2 – 13 mars

Langrisser I & II – 13 mars

TT Isle of Man 2 – 19 mars

DOOM Eternal – 20 mars

DOOM 64 – 20 mars

La-Mulana 1 & 2 – 20 mars

One Piece: Pirate Warriors 4 – 24 mars

Persona 5 Royal – 31 mars

Xbox One

Ori and the Will of the Wisps – 11 mars

My Hero: One’s Justice 2 – 13 mars

Langrisser I & II – 13 mars

TT Isle of Man 2 – 19 mars

DOOM Eternal – 20 mars

DOOM 64 – 20 mars

La-Mulana 1 & 2 – 20 mars

Bleeding Edge – 24 mars

One Piece: Pirate Warriors 4 – 24 mars

Nintendo Switch

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX – 06 mars

My Hero: One’s Justice 2 – 13 mars

Langrisser I & II – 13 mars

Animal Crossing: New Horizon – 20 mars

La-Mulana 1 & 2 – 20 mars

One Piece: Pirate Warriors 4 – 24 mars

Saints Row: Re-Elected – 27 mars

PC

Ori and the Will of the Wisps – 11 mars

My Hero: One’s Justice 2 – 13 mars

Langrisser I & II – 13 mars

TT Isle of Man 2 – 19 mars

DOOM Eternal – 20 mars

DOOM 64 – 20 mars

La-Mulana 1 & 2 – 20 mars

Half-Life Alyx – 23 mars

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – 23 mars

Bleeding Edge – 24 mars

One Piece: Pirate Warriors 4 – 24 mars

Voilà qui met fin aux sorties jeux vidéo majeures pour ce mois de mars 2020. Quels jeux attendez-vous le plus ?