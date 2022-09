Xbox confirme les rumeurs d’un Game Pass à partager

Voilà quelques jours que circulent des rumeurs concernant une nouvelle offre d’abonnement au Game Pass, une formule qui permettrait de regrouper différents abonnements d’une même famille sous une même facture, et avec un tarif plus intéressant. Microsoft confirme tout ça, et plus encore. Intitulé Xbox Game Pass Friends & Family, cette nouvelle offre est actuellement testée en Irlande et en Colombie pour 21,99€ par mois.

Rappelons que le Game Pass est accessible pour 9,99€ par mois sur Xbox ou sur PC (et pas les deux en même temps), ou pour 12,99€ par mois pour sa formule Ultimate, permettant de jouer à la fois sur Xbox et PC, mais aussi sur le Cloud, et incluant les avantages du Xbox Live Gold.

Avec la nouvelle formule Xbox Game Pass Friends & Family, ce sont jusqu’à cinq personnes qui vont pouvoir profiter des avantages du Game Pass Ultimate pour 21,99€, soit moins de 4,40€ par mois ! C’est à dire pas loin de 75% de réduction… Et dès deux personnes la formule est intéressante, puisqu’elle passe sous la barre des 11€ par abonné. Et ce n’est pas tout : contrairement à Netflix qui va lancer des outils de chasse au partage de codes, l’abonnement Friends & Family n’est pas limité au foyer ou à la famille : vous pouvez le partager avec n’importe qui pourvu qu’il soit dans le même pays que vous !

Attendons tout de même de voir ce qu’il se passera lors du déploiement de la formule dans le reste de l’Europe, le prix pratiqué pour le test en Irlande n’ayant pas encore été officialisé pour la formule définitive de l’offre. Il semble néanmoins que le meilleur deal JV actuellement sur le marché devienne encore plus intéressant ! L’offre s’étendra à d’autres pays d’Europe « dans les prochains mois » a déclaré Microsoft.