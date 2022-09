Game Pass et Games With Gold – La rentrée sur Xbox

Après un mois d’août traditionnellement plus calme en termes de publication, voilà la rentrée et son horizon de grosses sorties. On fait le point sur ce qui attend les joueurs Xbox avec les jeux qui arrivent en Septembre 2022 dans les abonnements Microsoft.

Games With Gold

Rien de très récent dans la sélection du mois, mais on note quand même la présence d’un jeu essentiel : Portal 2. Plus aucune excuse pour quiconque serait passé à côté de ce titre totalement culte. Quant au reste du programme, le voici :

Gods Will Fall : Disponible du 1er au 30 septembre

Double Kick Heroes : Disponible du 16 septembre au 15 octobre

Thrillville : Disponible du 1er au 15 septembre

Portal 2 : Disponible du 16 au 30 septembre

Game Pass

Voici les premières annonces de jeux qui rejoignent le catalogue au mois de Septembre :

GRID Legends – 1er septembre (EA Play/Xbox Game Pass Ultimate)

Disney Dreamlight Valley – 6 septembre (accès anticipé)

Train Sim World 3 – 6 septembre

Outer Wilds (Xbox Series X|S) – 15 Septembre

Hardspace Shipbreaker – 20 septembre

Slime Rancher 2 – 22 septembre (accès anticipé)

Beacon Pines – 22 septembre

Grounded – 27 septembre

Moonscars – 27 septembre

Deathloop ? (Rumeur basée sur le fait que PlayStation avait une exclu d’un an, qui arrive à son terme…)

Notons que la rumeur d’un rapprochement avec Ubisoft, voire d’une intégration du catalogue Ubisoft + au Game Pass, se fait de plus en plus insistante. Et ce n’est pas l’ajout tout récent de Fenyx Rising qui va venir démentir la chose…

Dans tous les cas, les annonces concernant les nouveaux jeux se font par vagues. Repassez-donc régulièrement sur cet article pour vous tenir informé des jeux à venir sur le Game Pass !