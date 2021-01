Test Gods Will Fall – Déchainez le berserker qui est en vous

Annoncé en novembre dernier, nous avions eu la chance de participer à une conférence avec Mark Wherrett, lead designer du studio Clever Beans afin de nous dévoiler les premières images de gameplay et répondre à nos questions concernant Gods Will Fall. Aujourd’hui le temps est venu de vous partager notre test du titre qui nous aura donner du fil à retordre.

Librement inspiré de la série des Souls du studio From Software, Gods Will Fall est un beat them up à l’univers dark fantasy alimenté par le folklore celtique. Avec sa possibilité d’incarner plusieurs personnages différents et la liberté promise par le studio, le titre est-il à la hauteur de ses inspirations et propose-t-il un challenge aussi relevé qu’annoncé ?

(Test de Gods Will Fall sur PlayStation 4 réalisé avec une version fournie par l’éditeur)

La Mort vous tend ses bras

À la tête d’un groupe de huit guerriers naufragés sur une île, il vous faudra traverser les royaumes de dix divinités et les terrasser pour libérer l’humanité de leur courroux. Le titre de Gods Will Fall prend alors tout son sens et il ne tiendra qu’à vous de gérer ingénieusement vos ressources et vos personnages pour venir à bout de votre mission. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il faudra passer plusieurs fois par l’écran de fin de partie avant de pouvoir se vanter de son statut de déicide.

La difficulté du titre repose principalement sur le principe de permadeath. Ainsi chaque guerrier mort au combat sera perdu à jamais et il faudra continuer votre aventure avec le reste du groupe. En effet, cette mécanique de gameplay nous rajoute une certaine pression à l’entrée des donjons et celle-ci sera accentuée à chaque perte de personnage. Cependant, les guerriers ne mourront pas à chaque fois et il sera possible de les libérer.

Tant que vos combattants celtes ne succombent pas d’un coup de grâce, ces derniers resteront emprisonnés dans le royaume et il sera possible de les récupérer en venant à bout du boss en question. Pour vaincre ces dieux, vous serez équipé de vos armes et de quelques ressources qu’il faudra choisir avant d’entrer dans chacun des dix royaumes. Gods Will Fall nous demande ainsi de faire preuve de réflexion et d’établir avec soin des stratégies avant chaque affrontement.

“Nous faisons tous des choix, mais au final, ce sont ces choix qui nous font”

En effet, le titre nous propose une assez grande liberté dans notre manière de jouer. Dès le début de vos parties, il sera possible de choisir n’importe quel royaume à l’aide d’une map afin de les trouver plus facilement. De plus, la gestion de l’équipement vous permettra de modifier complètement vos guerriers et ainsi apporter à chacun un style de combat différent. Si vous réussissez à venir un bout d’un dieu, vous recevrez de nouvelles armes que vous pourrez redistribuer à votre clan.

Ainsi, il sera nécessaire de manier différentes armes puisque chaque boss dispose de coups et de déplacements différents. C’est pourquoi vos premières parties seront surtout dédiées à la découverte des donjons, des ennemis et des différentes mécaniques de gameplay et d’améliorations afin de faire les bons choix.

Vos choix auront une grande importance sur les capacités de vos guerriers. Chacun d’entre eux aura sa propre histoire et liens, ainsi quand un combattant échouera dans un donjon, ses amis subiront des effets de statut positifs et négatifs. Et cette mécanique de gameplay apporte un vrai plus au titre et nous permet de créer nos propres histoires afin de rendre chaque partie unique.

Chaque dieu dispose d’une très grande barre de santé qu’il faudra réduire en venant à bout des serviteurs présents dans les donjons. Il n’est pas obligatoire de passer par cette étape et il est tout à fait possible de courir jusqu’au boss et de le battre avec toute sa santé. Mais le dilemme se pose très vite à nous puisqu’il est possible de regagner de la santé et obtenir un boost de force en lançant un cri, devenant plus puissant à chaque ennemi que l’on envoie au trépas. Encore une fois, tout est question de tactique.

Gods Will Fall est une véritable réussite tant par son gameplay que par l’univers dans lequel nous sommes plongés. Ainsi on oublie assez facilement les similarités avec la saga des Souls et on se laisse transporter dans la mythologie celte à chaque donjon exploré. L’impossibilité de lock les ennemis, le regain de santé et le boost de dégâts en tuant ses adversaires et le principe de permadeath nous obligent à prendre des risques et à réagir dans la précipitation quand on se retrouve entouré de serviteurs.

Même si les donjons restent les mêmes, la génération procédurale des guerriers du clan et des ennemis rend chaque partie différente et nous oblige à revoir nos stratégies pour avancer. L’univers du jeu est très réussi et l’ambiance de chaque royaume est unique, et on se retrouve rapidement à vouloir en apprendre plus sur le folklore celte et ses légendes.

L’expérience que nous propose le titre est vraiment unique et on s’attache très facilement à nos guerriers. Il est assez rare d’avoir aussi peur de la mort dans un jeu vidéo puisqu’il est de coutume de pouvoir ressusciter ou charger une sauvegarde précédente. Mais pas dans Gods Will Fall, ici on redoute la mort de chacun de nos guerriers et la frustration engendrée par les pertes apporte beaucoup de changement dans notre manière de jouer.

Évidemment, Gods Will Fall ne peut être pleinement comparé à la série des Souls. Néanmoins, ce titre indépendant possède de grandes qualités et nous permet d’enchaîner les parties sans être trop répétitif. Beaucoup d’éléments rendent l’exploration plus facile mais le défi est bien présent au niveau des combats et de la gestion de l’équipement et des améliorations pour les guerriers du clan. La durée de vie du jeu sera grandement diminuée quand vous aurez compris chaque tactique pour venir à bout des différents dieux.

Clever Beans tient toutes ses promesses et nous ne pouvons que vous conseiller d’essayer le titre si vous êtes à la recherche de défis à relever. Même s’il existe quelques bugs dans le placement de certains ennemis, on prend un réel plaisir à explorer l’île et y découvrir ses secrets. On espère que le studio apportera du contenu et pourquoi pas de nouveaux dieux à combattre afin de prolonger l’expérience Gods Will Fall.