Gods Will Fall – Les dieux nous attendent en janvier

Gods Will Fall, le nouveau titre des britanniques de chez Clever Beans, revient faire parler de lui à quelques semaines de sa sortie. Suite à une brève conférence avec Mark Wherrett, Lead Designer du studio, nous en avons appris un peu plus sur les différentes mécaniques de gameplay du jeu, le tout saupoudré de nouvelles images, de quoi saliver avant sa sortie fixée en janvier 2021.

Amateur de la saga Souls du studio FromSoftware, Gods Will Fall devrait vous ravir, puisque la difficulté est placée au centre du gameplay. À la tête d’un groupe de guerriers celtes, derniers survivants de leur clan, il vous faudra traverser dix royaumes pour venir à bout de dix dieux plus terrifiants les uns que les autres, et ainsi devenir une légende. Au début de votre partie, votre groupe de guerriers s’échouera sur une île étrange dans laquelle vous trouverez les dix portes des différents royaumes des dieux.

Cette zone sera sans danger et vous permettra de choisir par quel royaume vous souhaitez commencer. Le choix du guerrier à envoyer, et de ses armes et compétences, sera très important et déterminera votre style de jeu. De plus, vos guerriers seront générés aléatoirement à chaque nouvelle partie, rendant chacune de vos tentatives unique. On notera également que cinq catégories d’armes seront disponibles dès le début du jeu et vous permettront de trouver votre propre style au combat.

Le studio Clever Beans ne cache pas son inspiration de la saga des Souls pour ce nouveau projet, cependant plusieurs points essentiels du gameplay ont été supprimés pour l’occasion afin de rendre le jeu encore plus difficile et éviter de faire perdre du temps aux joueurs. En effet, dans Gods Will Fall, il ne sera pas possible de se protéger avec un bouclier ou de lock les ennemis pour les attaquer plus facilement. Ici, l’accent est mis sur la réactivité et les prises de décisions dans la précipitation.

Ainsi, quand votre guerrier sera pris en embuscade par un groupe d’ennemis, il faudra réfléchir vite et bien afin de faire le bon choix entre l’attaque ou la fuite. Il ne fait aucun doute que votre première partie sera semée d’embuches et risque de ne durer que quelques heures, car vos guerriers morts au combat ne pourront ni être ressuscités, ni remplacés. Ce principe de permadeath rendra les choses plus ardues et saura ravir les amateurs de challenge.

Gods Will Fall se verra aussi agrémenté d’une mécanique de gameplay très intéressante, celle de l’humeur de vos guerriers. Dans les différentes royaumes, vos soldats pourront être capturés. Le seul moyen de les libérer sera de recommencer le donjon avec un autre membre de la tribu jusqu’à réussir à battre le dieu concerné et ainsi retrouver vos égarés. Cependant, les combattants qui seront restés à l’extérieur auront différentes réactions quand ils apprendront la défaite ou la réussite de leurs frères d’armes.

C’est d’ailleurs le moyen choisi par le studio pour augmenter les statistiques de ces derniers et ainsi améliorer leurs compétences. D’autre part, certains choix seront décisifs et le sacrifice d’un des guerriers pourrait améliorer le reste du groupe, et ainsi vous faciliter la réussite des autres donjons. Là encore, cette mécanique ajoutera une certaine difficulté au jeu et nous demandera une petite dose de réflexion pour espérer atteindre le bout de l’aventure.

Par ailleurs, le gain de temps offert aux joueurs par le studio se ressent également dans la construction des différents donjons. Pour commencer, ces derniers sont tous élaborés à la main et ne seront pas soumis à la génération procédurale et plutôt linéaire. De ce fait, ils resteront toujours les mêmes et il sera plus facile pour les joueurs de retrouver leur chemin et améliorer leur parcours au fur et à mesure de leurs tentatives.

De plus, la mécanique pour vaincre les boss sera directement liée au nombre d’ennemis que vous aurez réussi à vaincre avant d’atteindre le dieu en question.

Les points de vie des boss diminueront à mesure que vous enverrez six pieds sous terre ses serviteurs. Ainsi, vous pourrez opter pour une approche rapide et brutale en fonçant directement sur le dieu du royaume ou vous pourrez prendre le temps d’explorer et de combattre tous les ennemis. Il sera donc possible de speedrun le jeu en essayant de venir à bout des dix royaumes disponibles en un minimum de temps possible.

Toutes ces nouvelles informations nous rendent encore plus impatients de pouvoir tester et nous mesurer à la difficulté de Gods Will Fall le 29 janvier 2021 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Le jeu sortira simultanément sur tous ces supports et sera traduit dans plusieurs langues, dont le français. Après environ deux années de développement, on ressent l’envie du studio de nous partager une aventure adaptée à chacun tout en nous proposant un véritable challenge.