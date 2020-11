Gods Will Fall – Le vent souffle sur les plaines de l’Overwold

Le passage entre l’année 2020 et 2021 semble être placé sous le signe de la mythologie. Après la sortie de Godfall et l’arrivée imminente d’Immortals Fenyx Rising, sans mentionner le succès colossal d’Hades, Deep Silver et le studio de développement Clever Beans nous dévoilent la date de sortie de leur prochain titre : Gods Will Fall, jeu axé cette fois-ci sur le folklore celtique, des légendes assez peu présentes dans les jeux vidéo.

L’espoir de l’Humanité repose sur votre groupe de huit survivants celtes, cherchant à défaire les dieux et ainsi venir à bout de leur règne de plus d’un millénaire. Pour ce faire, il sera nécessaire d’exploration chaque royaume afin d’améliorer son clan et d’accéder au repaire de chaque dieu, protégé par leurs serviteurs prêts à tout pour vous barrer la route.

Gods Will Fall est un beat them all inspiré par la mythologie celtique dans lequel vous devrez composer votre clan de huit guerriers, possédant tous une apparence différentes mais aussi une arme exclusive. Il faudra choisir judicieusement ses combattants et trouver son style de jeu favori pour espérer sortir victorieux des combats aux apparences épiques.

Vos choix auront une importance et un impact sur votre gameplay, ainsi vous serez le seul maître du destin de votre clan. De plus, l’Overworld se compose de plusieurs portes derrière lesquelles se trouvent les différents royaumes des dieux. Chaque porte vous conduira vers un monde différent des autres et nous proposera un conte différent mais toujours inspiré de la riche mythologie celtique.

Gods Will Fall est prévu pour le 29 janvier 2021 sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Pour patienter, vous pouvez profiter du trailer d’annonce ou vous rendre sur le site officiel du jeu, sur lequel sera révélé chaque semaine, à partir du 27 novembre, des informations sur les différents dieux en attendant les précommandes disponibles à partir du mois de janvier.