Immortals Fenyx Rising – Un season pass pour donner des ailes

Décidément, les jeux qui nous invitent au dépaysement ont le vent en poupe cette année… Il est vrai qu’après une année difficile a devoir porter des masques, quand on est pas purement et simplement confine, le tout baigne dans un sentiment d’incertitude que l’actualité rend toujours plus angoissant, l’envie d’ailleurs nous pèse. C’est probablement ca qui justifie les succès coup sur coup de Ghost of Tsushima et d’Assassin’s Creed: Valhalla (meilleur lancement de la série, excusez du peu). Ceci dit, Ubisoft n’a pas envie de vous voir fermer votre portefeuille et remet un coup de projo sur Immortals Fenyx Rising.

Comme notre bon City, un petit grec, ca vous dit ? Parce que si vous êtes chauds, Ubi l’est aussi et il est prêt a faire le service. Effectivement, la sortie de son prochain jeu est imminente (toujours fixée au 3 décembre) et l’éditeur nous présente donc sa bande-annonce de lancement, un trailer qui nous offre un premier aperçu de son pass saisonnier.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ceux que l’approche mythologique a séduits vont pouvoir s’y donner à cœur joie avec ce pass saisonnier. En effet, il rallongera la sauce avec 3 expériences scénarisées supplémentaires, chacune d’entre-elles présentant de nouveaux protagonistes et décors pour un dépaysement complet.

Le premier, “A New God”, vous offrira de donner sa place a Fenyx dans le panthéon des dieux auxquels elle sera venue en aide, les dieux de la Grèce Antique bien entendu. “Myths of the Eastern Realms” se dote d’un titre clair. Dans celui-ci, au cote de Ku, vous pourrez découvrir un monde et des monstres inédits plongés dans un univers inspiré par la mythologie chinoise. Naturellement, Ku fera du kung-fu. Enfin, on retourne en Grèce dans “The Lost Gods” ou Ash, un guerrier choisi par Fenyx, sera chargé de retrouver des dieux disparus.

Naturellement, un tel contenu a un prix et c’est 40€ qu’il vous faudra allonger pour prendre part à ces aventures… Une douloureuse qui n’aura pas volé son nom, mais bon, si vous y trouvez votre compte, il s’agit d’un investissement qui se tient, non ? Qu’en pensez-vous ? Immortals Fenyx Rising sortira sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series et Nintendo Switch le 3 décembre.