Immortal Fenyx Rising – Ubisoft met des joueurs à l’essai

Ces derniers mois, les nouvelles n’ont pas été très bonnes du côté d’Ubisoft. Le géant français devenu multinationale a en effet été secoué encore et encore par un séisme de révélations choquantes mettant en lumière le peu de considération pour les employés, aussi bien en matière de genre, d’ethnie et de croyances et le laisser-aller évident de la direction de l’entreprise en matière de déontologie professionnelle. Et le problème, c’est que les plus grandes stars du studio baignaient tous dans ce scandale, que ce soit à Montréal ou ailleurs… C’est maintenant, un Ubisoft amoindri qui se présente à nous et qui, après nous avoir harcelé (littéralement) de nouvelles sur Assassin’s Creed: Valhalla, nous présente sa dernière IP inédite : Immortal Fenyx Rising par la presse professionnelle.

Enfin, nous disons “presse pro”, comprenez figure rassurante pour le commun des joueurs (JVC, Gamekult et une poignée de YouTuber locaux et internationaux)… Nous ? Bah d’ici, après découverte de la béante vacuité de ma boîte au lettre, l’heure était à la réalisation : une invitation depuis le Japon jusqu’au locaux d’Ubi, ça aurait peut-être été un peu trop coûteux. Là n’est pas le sujet pourtant, le sujet, c’est que des joueurs ont pu se frotter au titre et nous ont donc depuis partagé leurs premières impressions sur divers supports.

Comme pour tout le monde, nous avons aussi nos préférences en terme de divertissement en ligne et nous avons décidé de vous partager ici la vidéo de Jirard Khalil, plus connu grâce à son surnom de The Completionnist, sur le sujet. Effectivement, l’homme dont le métier est de terminer des jeux comme profession a également posé ses grosses mains viriles sur le dernier titre d’Ubisoft et nous dresse un portrait ni trop positif, ni trop négatif et avec une justice en terme de ton qui vous permettra de vous faire une opinion personnelle tout en profitant de scène de gameplay inédites.

Vite fait, on rappelle que comme Genshin Impact, Immortal Fenyx Rising est un jeu d’action ressemblant (un peu trop) à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Au programme, un monde ouvert ici prenant comme toile de fond la mythologie grecque. Épaulé par Zeus et Prométhée, vous partez à la recherche de votre frère tout en prenant soin de sauver l’Olympe du Typhon.

Naturellement, pour affronter le Titan et sa cohorte de monstres inspirés de Medusa, de minotaures et autres cyclopes, vous pourrez faire appel à toute sorte d’armes comme des épées, des haches et des arcs. Et bien sûr, comme quasimens tout les jeux actuels, vous pourrez flotter d’un point à l’autre une fois les ailes débloquées. Rien de bien nouveau sous le soleil mais son charme saura peut-être vous séduire.

Bref, voyez vous-même et créez vos propres raisons d’acheter ou pas le dernier soft d’Ubi parce que, nous le rappelons, Immortal Fenyx Rising sortira sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X, Nintendo Switch, PC et Google Stadia le 3 décembre. Ah ! Et si jamais vous possédez la console de Google (#lol), sachez que vous pouvez vous-même vous essayer à cette même démo alors n’hésitez pas à nous partager vos pensées dessus dans les commentaires.