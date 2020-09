Immortals Fenyx Rising – Inspiré de la Grèce Antique et tant d’autres

Ubisoft a beau ne pas être en état de grâce en ce moment (pas besoin d’épiloguer sur le sujet), le studio a sous le coude quelques titres assez fascinants à venir. Si on pensera notamment a Assassin’s Creed: Valhalla ou Scott Pilgrim Vs The World: Complete Edition (annoncé hier dans sa présentation), celui qui nous fascine le plus reste sa nouvelle IP nommée Immortals Fenyx Rising, qui doit prochainement arriver sur PC, Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5 et bien sûr Xbox One et Series X/S.

Seulement, les plus fascinés dans cette histoire, c’est bien les gars d’Ubisoft Montréal. Effectivement, si les fans ont rapidement fait le rapprochement entre ce titre et The Legend of Zelda: Breath of the Wild (rapprochement qu’ils n’ont d’ailleurs jamais démenti), les intéressés avouent sans sourciller tirer leurs inspirations d’un autre titre sorti de ses mêmes bureaux. Naturellement, il ne s’agit de nul autre soft qu’Assassin’s Creed: Odyssey qui a ouvert l’intérêt du studio à la mythologie grecque comme le confirme Julien Galloudec, assistant directeur de projet.

Dans un communiqué, l’homme précise que c’est en se renseignant sur les anciens mythes grecs pour cet opus d’Assassin’s Creed qu’ils ont pris la mesure de l’immense richesse de cette mythologie. Naturellement, après cette mise en appétit, ils ont eu envie de creuser un peu plus dans son bestiaire et dans ses contes épiques pour créer quelque chose de nouveau.

Ce quelque chose, c’est ce qu’ils nous proposent aujourd’hui avec Immortals Fenyx Rising, un titre qui rappelle également chez nous des jeux d’un temps révolu, d’une époque de mascotte et de couleurs criardes, celles des anciens platformers 3D que les éditeurs semblent avoir laissée à Nintendo et SEGA. Remarque, on y voit aussi volontiers du Kid Icarus: Uprising si on nous demande…

Vous avez manqué le train et vous n’avez aucune idée de ce qu’est Immortals Fenyx Rising ? Laissez nous éclairer vos lanternes ! La nouvelle IP d’Ubi vous invite à découvrir les dieux et les monstres de la Grèce antique au côté de Fenyx, une demi-déesse dont la quête consistera à sauver l’Olympe et ses habitants.

Effectivement, ces derniers ont été maudits et seule notre héroïne et son arsenal mythique pourront les sauver. Équipée de l’épée d’Achilles, de l’arc d’Ulysse et des ailes de Dédale, vous pourrez découvrir ce monde ouvert en quête de trésors, de secrets et y affronter de nombreux ennemis, aussi bien au sol que dans les airs.

Lâchez vos billets pour voyager un peu pendant ces temps durs ne vous fait pas peur, l’édition Gold pourrait bien vous intéresser. Ce coffret spécial comprendra, en plus du jeu, le pass saisonnier et du contenu supplémentaire. Enfin, sachez que si vous précommandez le titre, vous aurez accès à une quête supplémentaire intitulée “Un récit de Foudre et de Feu” et qui vous permettra de vous familiariser avec Hélios et Phaeton, le dieu du soleil et son fils (qui malgré le CV de son père n’a hérité que du poste de conducteur de son char… Le pistonnage n’était visiblement pas encore en vigueur).

Immortals Fenyx Rising sortira donc sur tous les supports évoqués plus haut le 3 décembre 2020. Sinon, vous aimez les films de gladiateurs ?