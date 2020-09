Super Mario 3D All Stars, escroquerie ou vrai travail de fond ?

C’est sans doute l’un des sujets qui ont le plus divisé la geekosphère ces derniers jours. Nintendo a annoncé une compilation de certains des titres les plus cultes de son plombier à moustache nommé Super Mario 3D All Stars. Une initiative à but clairement lucratif, à un prix fixé à 60€ en France, et pour une durée limitée qui plus est. Et cette nouvelle pierre à l’édifice de la pingrerie made in Big N repose une fois de plus la question fatidique du “sommes-nous en train de nous faire pigeonner ?”.

S’il est bien un art où Nintendo excelle, c’est dans celui de faire fructifier les Madeleines de Proust qu’il a instillées dans nos esprits d’enfants. Une stratégie qui s’avère de plus en plus payante à chaque génération où toute annonce de portage de jeux d’antan fait exulter sa fan-base comme un camé en manque face à un fix. Un constat édifiant, et qui n’est pas sans vice, surtout vis-à-vis d’un constructeur/éditeur ayant une réputation de Gripsou.

Car oui, Nintendo, au-delà d’être le pourvoyeur d’œuvres intemporelles et de nouvelles manières de jouer, est aussi l’éditeur dont la cote des jeux ne perd jamais en valeur. Il n’y a qu’à comparer un God of War PS4 avec un Breath of the Wild pour s’en rendre compte. La faute à une entreprise qui refuse catégoriquement de vendre au rabais chacun de ses bébés, aussi âgés soient-ils.

Et âgés, les jeux de Super Mario 3D All Stars le sont. Ainsi, le tarif de 60€ est-il justifiable en termes de travail ? Une question sur laquelle nous avons échangé avec Thomas Altenburger développeur et co-créateur de Scourge Bringer, le prochain hit bleu-blanc-rouge :

“Il n’y a pas de bonne réponse ni de réponse courte à cette question. D’une certaine manière : ça dépend. Cela peut prendre autant 5 minutes que 1 an. Tout dépend de comment le jeu est codé, de quelle(s) architecture(s) et contexte graphique il vient, et de plein d’autres facteurs impossibles à prévoir. Pour Mario Sunshine/Galaxy ? À mon avis, pas 5 minutes, car la Gamecube/Wii possède un hardware très particulier, et je pense qu’ils ont dû recoder toute la partie graphique, a minima.”

Ainsi, le portage aurait bien un coût, néanmoins (selon d’autres médias spécialisés) bien inférieur à celui de la création d’un nouveau titre, ce qui à l’échelle d’un géant comme Nintendo ne représente pas non plus un gros effort.

Nous nous trouvons donc face à un prix qui s’explique davantage par son marché très demandeur, et qui sera prêt à mettre la main au porte-monnaie peu importe (ou presque) le tarif. Ainsi, si l’on se demande si Super Mario 3D All Stars tient de l’escroquerie ou du génie, gardez simplement en tête que les deux notions sont souvent voisines.