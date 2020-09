Super Mario 3D World + Bowser’s Fury détaille son offre

Tout d’abord, nous voudrions commencer cet article en nous excusant. Effectivement, c’est assez rare que nous manquons une occasion de l’ouvrir et tristement, on aura quand même manquer celle-ci. Qu’à cela ne tienne, afin de nous en excuser, on va se permettre de vous offrir un petit tour d’horizon de toutes les informations qui concernent le nouvellement annoncé Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, le portage du dernier jeu Wii U. Et contrairement à New Super Mario Bros. U Deluxe (cette blague), il y a de quoi parler cette fois-ci.

Petit rappel, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury a été initialement présenté jeudi dernier lors du Nintendo Direct surprise consacré à l’anniversaire du plombier préféré des petits et des grands. Lors du show, on pouvait déjà découvrir une partie des nouveautés qu’allait accueillir cette version, nouveautés entre autre mentionnées par le biais d’une addition dans le titre.

Effectivement, cette version de Super Mario 3D World n’est pas identique à celle sortie sur Wii U en 2011 et comprendra visiblement un chapitre inédit qui tournerait autour de Bowser. Cet add-on, introduit par le biais d’un segment teaser au sein de la bande-annonce, n’en dévoile que très peu sur la forme que prendra son contenu.

Sera-t-on au contrôle du roi des Koopas ? Improbable… Serait-ce une suite au mode aventure où on poursuit le gros lézard ? Plus plausible. Quoiqu’il en soit, ses griffes seront affûtées et il ne devrait pas hésiter à s’en servir.

Un autre point qui semble apparaître dès la bande-annonce : à priori, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury devrait tourner plus vite que la version Wii U, genre 30% plus vite. C’est le genre d’information que semblent avoir découvert certains journaux en ligne comme GameXplain et ils se sont naturellement empressés d’en faire des vidéos. Justement, retrouvez au pied de l’article une vidéo comparative à ce sujet.

Enfin, 2 dernières informations sont encore à aborder. La première concerne les joueurs qui n’arrivent pas à réunir leurs amis autour de leurs canapés. Pas évident de réunir tout le monde pour des soirées de jeux avec le coronavirus, hein ? Super Mario 3D World + Bowser’s Fury proposera un mode multijoueur en ligne afin que tous ne soit pas contraint de partager leurs microbes.

Bien entendu, il consistera à traverser le même niveau ensemble et à récolter le plus de points. Le suivant concerne la taille du jeu qui passe d’un peu plus de 1Go sur Wii U à plus de 5 sur Switch. On n’est donc pas encore à l’abri de nouvelles surprises pour ce portage amélioré.

Une question pour terminer ? Bien sûr ! À l’heure actuelle, il est difficile de savoir si cette version du jeu comprendra les segments avec Captain Toad. Ça doit pas franchement aider qu’un jeu complet avec le héros champignon soit déjà disponible sur l’hybride mais on pourrait imaginer qu’ils se serviraient de ce jeu pour vendre de nouvelles cartouches.

Dans tous les cas, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira sur Nintendo Switch le 12 février de l’an prochain. Les précommandes sont déjà ouvertes.