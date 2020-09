Un Game and Watch Super Mario Bros. pour les 35 ans de Mario

Bam ! Vous l’aviez vu venir celle-là ? Nous on va le reconnaître, c’est clair que non. Si on se doutait bien que Nintendo finirait bien par mettre les petits plats dans les grands pour l’anniversaire de leur plombier star, là, on se retrouve face à un gadget de premier choix en ouverture de ce Nintendo Direct spécial consacré au 35 ans de carrière du plombier (dans Super Mario Bros.). Oui, 35 ans, quand on y pense, ça fait pas mal de temps ! Ça remonte même à avant la naissance de votre serviteur (qui est dans un tel état qu’il passerait à peine le contrôle technique…) ! Donc naturellement, pourquoi pas un petit Game and Watch Super Mario Bros. pour fêter ça ?

C’est visiblement l’idée qu’a eu Big N pour célébrer ce moment spécial et ça rappelle le dernier mouvement de SEGA dans la même veine (mais si, vous savez ? La Game Gear Mini dont nous vous parlions il y a quelques temps déjà !). Bien, cette Game and Watch donc. Dans cette console spéciale toute dorée, les fans auront le loisir de redécouvrir non pas 1 mais bien 2 gemmes du genre rétro/platformer : Super Mario Bros. et Super Mario Bros 2: The Lost Levels.

Et là, si vous avez de la jugeote (ou si vous êtes aussi vieux que votre serviteur), vous devez vous dire : “Non mais attend, le Game and Watch original n’avait pas les touches nécessaires pour un jeu de plate-forme…” et vous avez raison. Seulement, bien sûr que celle-ci en disposera. Vous retrouverez sur la machine tout les boutons nécessaires afin de naviguer dans le jeu (les boutons A et B et la croix multidirectionnelle bien sûr). Cette bécane continue de se démarquer de ses aînés avec une autre option inimaginable à l’époque : un écran en couleur, ce qui est, il faut le dire, pas du luxe.

On ajoute également que la bécane disposera d’un mini-jeu, BALL (un jeu qui consiste à jongler), mis à jour de manière à faire apparaître la star de cette fête (même si là, il faut dire qu’il est vaguement creepy). Et enfin, parce qu’une console de la collection Game and Watch se doit de disposer d’une telle option, Nintendo a annoncé que la machine pourrait également afficher l’heure. C’est pas l’option qui fait le café mais bon, c’est toujours un plus, non ?

Vous avez tressailli dans votre salopette et en avez presque avalé votre moustache ? Vous serez donc ravi de découvrir que vous pourrez vous offrir ce Game and Watch Super Mario Bros. dès le 13 novembre. Alors, qu’en pensez-vous ?