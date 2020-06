SEGA va offrir une nouvelle vie à la Game Gear au Japon

Surprise et stupeur au Japon ! Alors que SEGA fête cette année ses 60 ans d’existence, la compagnie revient sur son riche patrimoine en proposant à ses fervents fans de s’offrir une nouvelle console miniature. Alors qui va donc faire suite à la Mega Drive ? Serait-ce une Dreamcast ? Une Saturn ? Une variante de la console déjà disponible dans les rayons ?

Évidemment que vous connaissez la réponse, il s’agit bien sûr de la Game Gear, une console portable révolutionnaire en son temps puisqu’elle permettait, à la différence de la Game Boy, de profiter de ses jeux en couleurs et même dans le noir grâce à son écran rétro-éclairé de bonne facture (même s’il faut reconnaître qu’elle bouffait les piles comme les héroïnes de sitcom mangent des glaces après une rupture…). Son nom de code : Game Gear Micro.

Il faut le dire, son nom ne ment pas sur la marchandise. Une fois encore, la console de SEGA va mettre un kick à celle de Nintendo en prouvant qu’elle peut être plus petite que la Game Boy Micro de son rival du passe. Enfin, ça aurait été bien si ça n’avait pas été aussi ridicule. Preuve à l’appui (regardez cette photo plus bas dans l’article), la Game Gear Micro est franchement plus petite que la console de Big N qui était déjà plutôt ridicule.

Cependant, la machine ayant gardé ses proportions, l’écran y tient une place infime ce qui ne va pas aider à la lisibilité de l’action.

Bon, ok, ça fait un gadget d’anniversaire plutôt sympa d’autant que la machine permettra de faire tourner à tout moment une partie de la ludothèque de cette console géniale. Mais à quel prix ? Et bien, ce sera au tarif de 4980 yen (soit un peu plus de 40 euros).

Alors oui, une fois encore, ce n’est pas bien cher mais c’est pas fou non plus puisque, la console étant dispo en 4 coloris, chaque couleur n’emportera que 4 jeux (une hérésie quand on sait ce qu’on peut stocker sur des micro-SD aujourd’hui).

Sur la noire, Sonic 1, Puyo Puyo 2, Outrun et Royal Stone; la bleue emportera Sonic and Tails, Gunstar Heroes, Sylvan Tale et Bakubaku Animal. Côté jaune, tactical à foison avec les 3 Shining Force Gaiden et Nazopuyo Arurunoru-. Pour finir, en rouge, ce sera Last Bible 1 et 2, Shinobi et Columns… Enfin, c’est vous qui voyez…

SEGA mettra en vente cette Game Gear Micro le 10 juin au pays du Soleil Levant. Le constructeur n’a cependant pas indiqué si l’offre serait ouverte à d’autres pays.