Famitsu va révéler un scoop révolutionnaire concernant SEGA !

On en rêve. On rêve un jour d’avoir à nouveau entre nos mains une manette reliée à une console sur laquelle est écrit SEGA. Au-delà de la fantasmée Dreamcast 2, on est nous, vieux routards du jeu vidéo, toujours nostalgique de cette époque qui voyait Nintendo et SEGA s’écharper à coup de campagnes marketing toujours plus dingues. Qui ne se souvient pas du slogan “SEGA c’est plus fort que toi” ou encore de l’incroyable publicité pour A Link to the Past ? Enfin bref, ceci est un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaitre.

Mais pour tous ses nostalgiques des années fin 80-90, les espoirs les plus fous sont permis depuis que l’on sait que quelque chose se prépare du côté de l’entreprise mère de Sonic.

Famitsu va révéler prochainement un projet révolutionnaire en préparation du côté de chez SEGA.

C’est le gros teasing de cette fin de mois, celui qui enterre tout ce qui concerne la PlayStation 5 et la Xbox Series X. SEGA se préparerait à dégainer quelque chose d’inédit et de “révolutionnaire” selon le magazine Famitsu.

L’information vient plus précieusement d’un journaliste, Zenji Nishikawa de son nom, travaillant pour le magazine qui a teasé la chose lors d’une émission YouTube diffusée en direct. Après quelques hésitations, il lâche que ce “scoop révolutionnaire”, mettons l’accent là-dessus, ne concerne nul autre que l’entreprise SEGA, tout en précisant tout de même qu’il n’est pas question de Dreamcast 2.

Sortons les mouchoirs, mais essuyons vite nos larmes, parce que cela reste très franchement intrigant. Nishikawa compare tout de même cette annonce avec celle de la PlayStation 5, et donc de la prochaine génération de consoles, et on voit mal de quoi d’autre il pourrait être question alors. Mais bon ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tuée et attendons patiemment de voir de quoi il retourne réellement, parce que des “révélations” annoncées comme “révolutionnaires” et qui ne l’étaient pas on en a vu passer énormément. Mais voyez plutôt comment en parle Nishikawa.

Ma prochaine rubrique dans le prochain Famitsu est dingue. J’ai un scoop énorme… Une exclusivité mondiale. (…) C’est un scoop concernant une compagnie que tout le monde aime. Un scoop fou. L’année dernière, Wired a eu l’exclusivité de la révélation de la PlayStation 5 non ? Les autres médias ne l’ont pas eu. Et on est là au même niveau. J’ai interviewé le personnel exécutif et technique d’une certaine compagnie et c’est vraiment révolutionnaire… C’est une révolution.

Voilà qui devrait attiser la curiosité de tous. D’autant plus que le journaliste rajoute que ce scoop sera envié par tous les autres organes médiatiques au niveau mondial et que son article est déjà bouclé. Il paraîtra comme il l’annonce lui-même le 4 juin prochain dans le nouveau numéro du magazine Famitsu. Malheureusement, il ne peut pour le moment en dire plus, tout juste est-il autorisé a faire un peu de teasing, sans que l’on sache si le fameux mot “SEGA” lui a échappé par inadvertance ou non. Nous on pense que tout ceci est un scénario mûrement réfléchi au déroulé prévu d’avance.

Alors attendons et surtout restons positif, car comme disait un certain Daniel Pennac “Le pire dans le pire, c’est l’attente du pire”.