Super Mario 3D All Stars – Un coffret anniversaire attendu enfin annoncé

“Prévisible”, c’est finalement le mot qui colle le mieux a cette annonce-ci. Il faut dire que ça fait un moment que des rumeurs tournent sur le web évoquant des versions de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy à venir sur Nintendo Switch. Et pourtant, même si on s’était plus ou moins tous fait à l’idée que ces jeux pourraient apparaître sur la machine hybride, l’annonce qui a confirmé le tout n’a pourtant pas manqué de panache et c’est peut-être tout simplement dû au fait que les 3 titres vont apparaître sous le même giron : Super Mario 3D All Stars.

Et avec un nom pareil, les vieux de la vieille ne peuvent que saliver. Effectivement, ceux qui ont eu la chance de grandir avec une Super Nintendo à la maison ont probablement tous posé leurs mains juvéniles sur Super Mario All Stars, une compilation regroupant des versions graphiquement revues des classiques des 3 Super Mario Bros. de la NES (d’ailleurs disponible “gratuitement” dès aujourd’hui pour les abonnés du service en ligne de Nintendo). Cette mouture 3D suit le même chemin.

Oui, dans Super Mario 3D All Stars, vous pourrez (re)découvrir ces classiques de la plate-forme 3D dans des versions remises au goût du jour. Comprenez par là que, si les jeux eux-mêmes n’ont pas été retouchés (mêmes graphismes, mêmes modèles 3D, mêmes textures et mêmes contrôles), ces moutures ont été revues fin de proposer une résolution dans l’air du temps (dans la limite de ce dont est capable l’hybride) et un affichage plus large afin de permettre une meilleure visibilité de votre environnement immédiat (ce qui vous permettra de voir mieux que ce que vous voyiez sur un écran cathodique à l’époque).

Enfin, le point final, sans transcender, ravira probablement les nostalgeeks mélomanes : Super Mario 3D All Stars contiendra les OST des jeux qu’il embarque, de quoi s’offrir de bons moments façon “madeleine de Proust” avec un casque sur les oreilles. Ceci dit, ça vaut pas une bonne partie, si ?

Bon, la dernière question qu’il reste à aborder : vous avez hâte de vous plonger à nouveau dans ces jeux ? La collection Super Mario 3D All Stars sortira sur Nintendo Switch le 18 septembre. Comptez-vous vous laisser tenter ? On vous laisse ci-dessous avec le trailer.