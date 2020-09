Super Mario Bros. 35 – Quand les classiques se la joue Tetris 99

Il faut croire que Nintendo a apprécié les retours de son dernier partenariat avec l’entreprise au Tetrominos. Effectivement, lors de sa présentation consacrée au jeux prévus pour célébrer les 35 ans de carrière du plombier multi-tâches, la firme a annoncé un nouveau jeu sur le thème de Super Mario Bros avec un twist curieux qui rappelle son Tetris 99 : des parties du jeu éponyme en compétition contre 34 joueurs. Naturellement, le nom était tout trouvé : Super Mario Bros. 35.

Mais comment ça fonctionne ? Très simplement, très cher. Opposé à 34 concurrents, vous vous lancez dans une partie de Super Mario Bros. dans laquelle vous devez survivre et, par conséquent, faire perdre vos adversaires. Le dernier debout est déclaré vainqueur, c’est aussi simple que ça. Pour arriver à vos fins, il vous faudra gêner vos adversaires en bombardant leurs écrans d’ennemis. Il vous suffit simplement d’abattre un ennemi pour qu’il soit envoyé chez un de vos compétiteurs. Cependant, comme dans le Tetris sauce battle royale, vous pouvez privilégiez des stratégies et viser certains types de joueurs (celui avec le moins de temps au compteur par exemple).

Seulement, si vous pouvez faire ça à quelqu’un, imaginez donc ce que 34 personnes mal intentionnées peuvent vous faire à vous. Afin d’éviter que votre écran ne se transforme en un amas de bestioles pixelisées, vous pouvez utiliser une roulette à objet, cette dernière vous permettant de mettre la main sur des bonus utile tels que des power-ups, des étoiles invincibles ou des bloc POW (vous permettant de nettoyer votre écran). Cependant, il vous faudra vous délester de quelques pièces d’or pour en profiter.

Donc, pour survivre, comme dans Tetris 99, il vous faudra prendre en compte plusieurs paramètres tels que les monstres, le parcours (forcément) et le temps tout en gardant assez de marge pour la surprise. Super Mario Bros. 35 sera proposé gratuitement aux joueurs abonnés au service en ligne de Nintendo du 1 octobre 2020 au 31 mars de l’année suivante. On sait pas pour vous mais nous on est chaud !