Animal Crossing New Horizons collabore avec Super Mario

Cette année, Super Mario fête ses 35 ans, et pour marquer le coup une collaboration avec Animal Crossing New Horizons aura lieu en mars 2021. Nintendo a profité de l’événement Mario Direct (le 3 septembre) pour annoncer qu’une collaboration entre Super Mario Bros et Animal Crossing New Horizons aura bel et bien lieu au cours du mois de mars 2021.

Dans les précédents opus d’Animal Crossing, une série d’objets inspirés de Super Mario, dont des meubles, avait fait son apparition, et on pouvait également retrouver des vêtements tels que la casquette de Mario, Luigi ou encore Wario.

Aucune confirmation sur les futurs contenus n’a été indiquée, mais nous pouvons nous attendre à voir certains objets/meubles et vêtements réapparaître pour la Switch. Des nouveautés concernant cette nouvelle série seraient éventuellement les bienvenues, afin de rafraîchir les précédentes séries et d’ajouter un petit coup de neuf, comme un sol, un nouveau papier peint ou un objet de la fameuse pièce jaune par exemple.

Voici des exemples d’objets que vous pourrez revoir dans le jeu Switch : La couronne et la robe de la princesse Peach qu’il faut sauver, le champignon rouge qui vous permet de grandir, l’étoile scintillante qui vous rendra invincible contre toutes les piqûres de guêpes et le célèbre bloc que Mario ne cesse de détruire.