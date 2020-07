Animal Crossing: New Horizons continue d’illuminer votre été

Animal Crossing: New Horizons s’apprête à vous offrir du nouveau contenu, dans la continuité de ses mises à jour d’été.

Nous espérons que vous avez bien profité du contenu du mois de juillet, et si vous avez commencé le jeu récemment, ne vous inquiétez pas, ce n’était pas à durée limité. Alors que le mois dernier Animal Crossing: New Horizons vous proposait de vous rafraîchir avec l’intégration de la plongée sous-marine, il est maintenant temps de sortir de l’eau afin de profiter de nouvelles activités, disponibles dès le 30 juillet 2020.

Tout d’abord, vous allez pouvoir remarquer l’arrivée des feux d’artifice tous les dimanches du mois d’août à 19h00 sur la place de votre île. Si comme nous, vous êtes dans un coin de France où vos feux d’artifice ont été annulés durant l’été, pas de panique, vous allez tout de même pouvoir profiter de ce genre de festivités in game. Il sera même possible de participer à une petite tombola afin de remporter des cadeaux sous forme d’objets festifs, pour égayer encore un peu plus la période estivale.

Un autre ajout tout en originalité, va vous permettre de partir pour le pays des rêves en vous glissant simplement dans le lit de votre maison. Vous serez alors transporté dans un monde onirique qui vous permettra de visiter d’autres îles, comme celles de vos amis par exemple, et de profiter de votre visite comme bon vous semble, l’expérience au sein des rêves n’étant pas sauvegardée.

Enfin, petite feature intéressante, un système de récupération de sauvegarde de votre île via le Cloud, va être mis en place pour les abonnés du Nintendo Switch online. La sauvegarde se fera à intervalles réguliers, et dans le cas d’une corruption de sauvegarde sur votre console, d’une perte ou d’un vol, vous aurez l’opportunité de retrouver vos 2000 heures de temps de jeu.