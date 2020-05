Animal Crossing: New Horizons – Une période sous le signe de l’art

Animal Crossing: New Horizons ne manquera pas la journée internationale des musées.

Avec Animal Crossing: New Horizons, Nintendo a littéralement frappé un coup de maître sur cette première moitié de l’année 2020, profitant involontairement de la période de confinement, une période qui aura permis à un très grand nombre de joueurs de découvrir ce titre si paisible. En avançant tranquillement dans votre partie, vous avez sûrement fini par découvrir le sublime musée du jeu, qu’une récente mise à jour a d’ailleurs permis d’agrandir. Il n’est alors plus simplement possible d’y placer les différents fossiles que vous pouvez déterrer, ou les différentes espèces capturées, mais aussi d’y exposer diverses œuvres d’art.

N’ayant jamais caché sa fibre artistique, notamment avec une communauté de joueurs n’hésitant pas à mettre la main à la pâte côté création, Animal Crossing: New Horizons sera bel et bien de la partie pour fêter comme il se doit la journée internationale des musées. À cette occasion, un événement saisonnier prendra place en jeu, pendant lequel il vous sera demandé d’aller observer différentes espèces et fossiles dans les musées, afin de remplir une carte à tamponner, ce qui vous permettra de remporter un prix si vous obtenez tous vos tampons.

Si la journée internationale des musées ne dure qu’un seul jour, l’événement que vous pourrez retrouver en jeu s’étalera lui du 18 mai au 31 mai 2020. Pour commencer à vous mettre dans l’ambiance, plusieurs grands musées américains ont décidé de vous offrir des milliers de leurs œuvres afin de les intégrer directement dans Animal Crossing: New Horizons. Comme pour n’importe quelle création, il vous suffira de scanner l’un des QR codes mis à disposition par le Cincinnati Art Museum, le Getty Museum de Los Angeles, ou encore le Metropolitan Museum of Art de New York.

Nous espérons que vous profiterez comme il se doit de cet événement, et au vu de ce que l’équipe de développement met en place depuis la sortie du jeu, nous sommes encore très loin d’en avoir terminé avec Animal Crossing: New Horizons.