Animal Crossing: New Horizons – Nintendo réticent avec la revente d’articles

Chaque fois qu’un jeu en ligne propose des échanges entre joueurs, des marchés parallèles s’installent. Si généralement, on a affaire à ce genre de pratique dans les MMORPG où les drops les plus rares sont une bonne manière de s’enrichir dans la vie réelle, c’est aussi le cas pour Animal Crossing: New Horizons. Et forcément, dans un jeu où le confort et/ou l’imagination est limitée par le talent ou la chance, Il n’est pas rare de croiser des personnes prêtes à tout pour filer un coup de pouce au destin.

Forcément, les concepts d’offres et de demandes sont le parfait moteur pour faire apparaître des marchés et ça a naturellement été le cas pour notre jeu en question. Depuis quelques temps, et notamment au Japon, des joueurs se servent d’internet et des réseaux sociaux pour vendre contre de l’argent réel leurs motifs, des objets et même des personnages (sérieusement, vous saviez qu’il y a une tier list des personnages les plus cools à avoir ?). Et les chiffres montent vite, certains package pouvant meme atteindre la somme d’un cinquantaine d’euros.

Si ce programme vous a donné des idées, nous allons vous inviter à garder votre train de vie actuel parce que Nintendo a finalement abordé le sujet. Interrogé par les journalistes de J-Cast News (site japonais d’information), un porte-parole de la compagnie a répondu que la firme était bel et bien au courant de l’activité de certains joueurs et que cette dernière constitue une enfreinte au terme du contrat qui lie l’utilisateur à la compagnie.

En d’autres termes, si vous êtes fan de Nintendo de longue date, vous savez très bien que la compagnie n’est pas du genre à laisser les joueurs bidouiller avec ses propriétés intellectuelles et qu’ils sont déjà allés jusqu’à calmer des joueurs de manière directe avec comparution en court et tout. Donc le pourcentage de voir Big N passer directement à l’assaut et cibler ces joueurs est relativement élevé. Comme quoi, leurs intérêts sont mieux protégés que nos comptes. Sur ce plan là au moins, Nintendo s’est mis à la page.

En gros, si vous aviez dans l’idée de vendre vos assets d’Animal Crossing: New Horizons dans l’optique de faire quelques ronds, nous vous recommandons de ne pas le faire. Espérons que Nintendo aura peut-être compris qu’un système de trocs plus poussé entre joueurs pourraient être un plus (par le biais d’un marché in-game par exemple). On dit ça, on dit rien…