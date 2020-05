Animal Crossing: New Horizons réalise des ventes stratosphériques

Animal Crossing: New Horizons se vend mieux en six semaines, que ses deux prédécesseurs cumulés sur la même période.

S’il y a bien un jeu duquel vous n’avez pas pu passer à côté ces dernières semaines, c’est bien Animal Crossing: New Horizons. Ce jeu ne cesse de faire parler de lui depuis sa sortie, et même si l’on s’attendait à un joli succès, notamment car le jeu possède des qualités indéniables et une esthétique léchée, nous ne nous attendions pas à ce qu’il se vende aussi bien, et surtout pas aussi rapidement.

Avec la période de confinement, Animal Crossing: New Horizons a été mis en lumière de toutes parts, que ce soit pour les bienfaits qu’il pouvait apporter dans la lutte contre la morosité ou la déprime liées à l’enfermement, ou pour être montré du doigt en tant que possible élément de dépendance. Mais qu’on parle de lui en bien ou en mal, il ne fait aucun doute que son exposition grandissante dans les médias a joué un rôle très important dans sa popularité, un succès que la série n’avait jusqu’alors jamais connu.

En termes de chiffres, il a réussi en six semaines seulement à dépasser ce que Animal Crossing: New Leaf et Animal Crossing: Wild World avaient réussi à faire sur la même période à eux deux. Il devient par ailleurs l’épisode de la série s’étant le plus vendu, avec des ventes totales, atteignant pour l’instant les 13,41 millions d’exemplaires. Il ne fait aucun doute qu’à la fin de sa vie, ce jeu dépassera des sommets que les prochains épisodes auront beaucoup de mal à atteindre.