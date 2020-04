Guide Animal Crossing: New Horizons – Une nuit au musée… d’art

Disclaimer : ce guide ne concerne (pour le moment) que les peintures dont nous avons des illustrations. Les statues et autres sculptures seront ajoutées ensuite à mesure que notre site de référence sera mis à jour. Décidément, Animal Crossing: New Horizons est plein de secrets !

Une des forces d’Animal Crossing réside dans sa manière de s’ouvrir à mesure qu’on y joue. Si au début, notre routine consiste à ramasser les fruits et tout ce qui traîne sur notre île, on finit vite par tenter de remplir le musée d’insectes, de poissons et de fossiles pour le simple bonheur d’avoir tout débloqué. En gros, un délire d’initié à savourer sur la durée ! Animal Crossing: New Horizons, le dernier de la série, ne déroge pas à la règle.

Depuis la dernière mise à jour, les joueurs atteints de collectionnite peuvent se plonger dans une nouvelle quête : la recherche des pièces d’arts. Effectivement, Rounard est de retour ! Si vous ne le connaissez pas, Rounard est un marchand itinérant qui vend des œuvres d’art, éléments que vous pourrez ensuite collectionner au musée. Vous le rencontrerez une première fois durant une de vos routine et hop, le premier engrenage tourne et la machine est en marche. Donnez la pièce à Thiboux et le musée sera agrandi dans la foulée.

À partir de là, le commerçant viendra de temps à autres visiter votre île et vous vendre ses pièces. Il sera annoncé par Marie lors de sa prise de micro quotidienne (oui, “un individu louche” qu’elle dit). Et “louche”, il l’est. Effectivement, le soucis avec Rounard, c’est qu’aux côtés des œuvres d’art qu’il vous faut collectionner, il lui arrive de vendre des contrefaçons et à moins que votre culture générale ne soit parfaite et votre oeil avisé, il est difficile de faire la différence entre les vraies pièces et les fausses. C’est pour ça que nous vous proposons ce guide.

Une note : toutes les illustrations qui vont suivre ont été faites et mises en ligne par Julia Lee (@dahrae), journaliste pour le compte de Polygon (site que vous pouvez visiter en cliquant sur le lien dans les sources). Nous vous les partageons ici aussi bien pour leurs valeurs en tant que guide que pour votre culture générale. Sur ce, c’est parti !

La Toile Effrayante (Otani Oniji III par Toshusai Saraku)

La Toile Académique (Homme de Vitruve par Léonard de Vinci

Toile Gracieuse (Peinture sur soie d’une belle femme par Moronobu)

Toile Apaisante (Un dimanche après-midi sur l’île de la Grande Jatte par Georges Seurat)

Toile Florale (les Tournesols de Vincent Van Gogh)

Toile Potagère (L’Été par Giuseppe Arcimboldo)

Toile Puissante (le Semeur de Jean-François Millet)

Toile Célèbre (la Joconde de Léonard de Vinci)

Toile Déferlante (la Grande Vague de Kanagawa par Hokusei)

Toile Hivernale (Chasseurs dans la Neige par Pieter Brueghel l’Ancien)

Toile Émouvante (la Naissance de Vénus par Sandro Botticelli)

Toile Incroyable (la Garde de Nuit de Rembrandt van Rijn)

Toile Charmante (la Laitière de Johannes Vermeer)

Toile Solennelle (les Ménines par Diego Vélasquez)

Toile Basique (l’Enfant Bleu par Thomas Gainsborough)

Toile Précieuse (la Liberté guidant le peuple d’Eugène Delacroix)

Toile Crépusculaire (le Dernier Voyage du Téméraire par Joseph Mallord William Turner)

Toile Commune (Des Glaneuses par Jean-François Millet)

Toile Tragique (Ophélie par John Everett Millais)

Toile Magnifique (le Fifre d’Édouard Manet)

Toile Austère (Un bar au Folies Bergères par Édouard Manet)

Toile Mystérieuse (L’île des morts par Arnold Böcklin)

Toile Scintillante (la Nuit Étoilée de Vincent Van Gogh)

Toile Parfaite (Nature morte aux pommes et aux oranges de Paul Cézanne)

Toile Sauvage partie gauche (le Dieu du tonnerre de Tarawaya Sôtatsu)

Toile Sauvage partie droite (le Dieu du vent de Tarawaya Sôtatsu)

Toile Détaillée (Coq et Poule aux Hortensias de Ito Jakuchu)

Voilà, nous avons fait le tour des œuvres que vous pouvez acquérir dans Animal Crossing: New Horizons et ce dans toutes leurs coutures. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les partager ci-dessous !