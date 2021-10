Animal Crossing: New Horizons – Quel avenir pour le jeu ?

Vendredi dernier s’est tenu un Animal Crossing: New Horizons Direct pendant lequel une mise à jour majeure a été annoncée accompagnée d’un DLC payant intitulé Happy Home Paradise. Cette annonce permet de redonner un souffle nouveau au jeu qui n’avait pas eu de réelle mise à jour depuis février dernier.

On l’a déjà expliqué via un article dédié, cette mise à jour gratuite apporte beaucoup de contenu inédit comme le tant attendu café du barista Robusto, le retour de personnages emblématiques de la saga, les gyroïdes ou encore le développement de l’île de Joe. Autrement dit, elle apporte beaucoup de choses qui permettront aux joueurs de profiter de leur vie insulaire encore pour un bon moment.

Si vous avez regardé cet Animal Crossing Direct, peut-être avez-vous remarqué un détail. En effet, Nintendo précisait que cette mise à jour 2.0 du 5 novembre 2021 serait la dernière mise à jour conséquente. Le fait que Nintendo communique sur ce sujet est de prime à bord appréciable, puisque cela permet au joueur de ne pas garder l’espoir de voir, un jour, une autre mise à jour. Il est facile de se laisser penser que si le DLC Happy Home Paradise rencontre un certain succès, il y a une porte ouverte pour d’autres contenus additionnels payants. Néanmoins, il semblerait que cela ne soit pas dans les plans de Nintendo, la compagnie aurait indiqué à IGN qu’elle « n’apporterait au jeu que des changements mineurs ».

Qu’est-ce que Nintendo appelle des « changements mineurs » ? C’est ce qu’il se passait jusqu’à l’annonce de cette mise à jour, Nintendo mettait en place une maigre mise à jour généralement à chaque changement de saison. De nouveaux objets Nook Shopping saisonniers et des événements spéciaux étaient révélés, en parallèle des grandes dates du calendrier comme Halloween.

Nous sommes amenés à nous questionner sur l’avenir du jeu. La mise à jour majeure apporte du nouveau gameplay, de nouvelles fonctionnalités qui permettent de redonner une seconde vie au jeu. Et, même si comme expliqué auparavant, les joueurs auront de quoi faire pendant des longues semaines, certains fans s’inquiètent déjà sur le futur, peut-être que le jeu va s’essouffler au fur et à mesure que le temps passe sans contenu additionnel concret. Alors, on pourrait espérer que Nintendo, s’apercevant du succès du DLC Happy Home Paradise développerait d’autres DLC qui pourraient être des spin-off apportant un autre contenu à l’image d’Animal Crossing: Happy Home Designer et Amiibo Festival pour Animal Crossing: New Leaf sorti en 2013 sur 3DS.

Malgré tout, la mise à jour du 5 novembre va permettre aux fans d’Animal Crossing: New Horizons de profiter encore longtemps de leur île paradisiaque. Et c’est tout ce qui compte pour le moment.