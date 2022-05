Animal Crossing: New Horizons – L’année de tous les records !

Je suis l’un des jeux vidéo les plus vendus de la Nintendo Switch. Mon but est d’explorer une île peuplée de créatures attachantes. Qui suis-je ? Vous l’avez deviné, Animal Crossing: New Horizons, sorti le 20 mars 2020, fait toujours fureur et annonce le chiffre record de plus de 38 millions d’exemplaires vendus. Comment expliquer un tel succès ?

Objectif premier : s’amuser sans aucune pression

La plupart des joueurs ont un objectif précis en tête. Cela peut être un speedrun sur Elden Ring, ou même de gagner des free spins sur les jeux de casino en ligne. Animal Crossing: New Horizons vous propose une expérience radicalement différente. Vous incarnez un petit homme qui se retrouve sur une île, et vous devez rembourser le crédit d’une maison que l’on vous a gentiment prêtée. Le but est d’agrandir sa maison avec des objets plus ou moins personnalisés et des fleurs, mais sans le tic-tac d’une horloge qui annoncerait un temps limité.

On pourrait bien croire que ces activités ne sont pas très captivantes, mais détrompez vous, car il y règne une ambiance particulière, dans laquelle on s’y sent bien. De plus, il est possible de capturer des insectes et autres animaux pour les exposer au musée. Leur variété est telle qu’on finit toujours par apprendre quelque chose sur la nature. Le jeu fait aussi la part belle à la botanique puisqu’il propose de récolter des fleurs et des fruits.

Au bon endroit, au bon moment

Mais pour comprendre pleinement le succès du jeu, il faut remettre un peu de contexte. Animal Crossing: New Horizons a profité des confinements successifs, puisqu’il est sorti le 20 mars 2020. Aujourd’hui, les copies s’arrachent encore de façon constante et les millions d’exemplaires écoulés de par le monde en témoignent. Pourtant, il existe des versions antérieures d’Animal Crossing, notamment sur Nintendo 3DS, mais celles-ci n’ont pas connu le même succès.

Beaucoup de gens ont une tendresse affective pour le jeu, et certains y ont passé des centaines d’heures sur le titre sans jamais s’ennuyer. C’est aussi un peu grâce à l’humour omniprésent et à la gouaille particulière des dizaines d’animaux qui peuplent l’île et qui interagissent avec vous. Une chose est sûre : l’avenir est radieux pour la licence puisqu’elle va bientôt dépasser les ventes de jeux Pokémon. Cet univers si attachant marque les esprits et permet de faire une pause dans un monde qui bouge souvent trop vite.