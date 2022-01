Animal Crossing: Pocket Camp – L’appli survit à New Horizons

Depuis quelques années à présent, dans le but de mettre ses héros et univers dans le plus de poches possibles, Nintendo s’est lancé sur mobile et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le constructeur ne retrouve pas la chance insolente de sa Switch sur iOS et Android. Bon, ce n’est pas une débâcle mais avec les échecs de Miitomo et Dr. Mario World, on ne peut pas non plus parler de succès incontestable… Ça va que Mario Kart Tour, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing: Pocket Camp continuent d’évoluer.

Et puisque nous parlons d’évolution, ce dernier justement s’en offre une par le biais d’une nouvelle mise à jour de contenu, l’occasion de permettre à ses millions de joueurs de profiter de contenu inédit, qu’il soit gratuit ou qu’il faille un compte bancaire pour en profiter. Quel est donc le programme de cette mise à jour et qu’attendre du soft pour sa 4ème année d’existence ? On vous dévoile tout ça.

Cette extension est plutôt maigre puisque la majorité des ajouts viennent compléter une nouvelle feature : l’addition d’un agenda vous accordant d’un coup d’œil les détails des événements en cours et ceux à venir. À cette option se greffe un énième abonnement intitulé « joyeux agenda » qui vous permet d’en changer le look et d’empocher des récompenses d’événement saisonnier supplémentaires (ainsi que l’enregistrement de votre nombre de pas quotidien pour garder un œil sur votre activité des jours passés). Ajoutez à ça un déplafonnement du nombre de campeurs que vous pouvez inviter ainsi que du degré d’amitié maximum et le compte est bon (ces deux derniers points sont gratuits).

C’est loin d’être l’extension du siècle (et c’est peu dire) mais, grâce à cette mise à jour et en dépit de son âge, Animal Crossing: Pocket Camp survit à la version Switch du jeu qui, après son passage en 2.0 en novembre dernier, ne devrait plus voir venir de contenu additionnel. Bon, vous trouverez toujours de quoi customiser votre île et votre villageois grâce aux créations des joueurs talentueux et les événements saisonniers si vous prenez le train en route mais, avec Nintendo, ça n’ira pas plus loin.

Enfin, on continue de souhaiter une longue vie aussi bien à Animal Crossing: Pocket Camp qu’à Animal Crossing: New Horizons. Le jeu mobile est à retrouver gratuitement sur appareils iOS et Android. Ajoutons que le soft a récemment dépassé la barre des 250 millions de dollars récoltés grâce aux achats in-game.